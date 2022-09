Niedersachsen-Wahl 2022 live sehen: Welche Sender zeigen die Landtagswahl?

Von: Xenia Pfeifer

Die Niedersachsen-Wahl 2022 findet am 9. Oktober statt. Dabei können Interessierte die Wahl auch live im Fernsehen verfolgen. Welche Sender übertragen.

Hannover – Die Niedersachsen-Wahl 2022 findet am 9. Oktober statt und die Wahlberechtigten Niedersachsens können mitentscheiden, wer in den Landtag einzieht. Zurzeit liegt die SPD mit dem derzeitigen Ministerpräsidenten Stephan Weil vorn, dicht gefolgt von seinem Stellvertreter Bernd Althusmann (Stand 06.09.2022).

Wie am Ende das Wahlergebnis ausfällt, können alle Interessierten live im Fernsehen verfolgen. Doch wo wird die Wahl übertragen?

Niedersachsen-Wahl live im TV: NDR zeigt die Landtagswahl

Die Landtagswahl Niedersachsen wird beim NDR live und in voller Länge übertragen. Der Sender hat den Tag über eine extra Infosendung zur Wahl mit dem Titel „NDR Info Wahl“.

Das sind die Sendezeiten:

17.45 - 18.45 Uhr

20.15 - 21.00 Uhr

22.05 - 22.35 Uhr

23.50 - 00.05 Uhr

Wer die Sendung nicht live im TV verfolgen kann, hat noch die Möglichkeit, den Live-Stream vom NDR zu nutzen. Dort kann auch über Mobilgeräte überall das Programm angeschaut werden.

Wann kommen die ersten Prognosen zur Niedersachsen-Wahl 2022

Die Wähler und Wählerinnen können am Wahlsonntag während der Öffnungszeiten der Wahllokale, von 8 bis 18 Uhr, ihre Stimme persönlich abgeben. Wer am Wahltag nicht kann, kann seine Stimme auch zuvor per Briefwahl abgeben. Mit der Schließung der Wahllokale um 18 Uhr beginnt die Auszählung. Gleich danach gibt es die erste Prognose, die auf Umfragen vor dem Lokal basiert. Die erste Prognose wird auch im NDR live übertragen.

Am 9. Oktober wählt Niedersachsen einen neuen Landtag. (Symbolbild) © Jan Woitas/dpa

Wann kommt die erste offizielle Hochrechnung?

Das Zählen der Stimmzettel beginnt gleich nach dem Schließen der Wahllokale um 18 Uhr. Die ersten Ergebnisse der ersten Hochrechnung gibt es erfahrungsgemäß gegen 18.30 Uhr. Die Hochrechnung entsteht aus den echten Zahlen der Stimmzettel und gibt deswegen eine genauere Aussage als noch die Prognosen.

Je weiter die Stimmauszählung vorangeht, desto genauer wird die Hochrechnung. Der öffentlich-rechtliche Sender NDR hat dazu mehrere Sendeblöcke eingebaut, in denen die Wahl mitverfolgt werden kann. Welche Hochrechnung bekannt gegeben wird, entscheidet der jeweilige TV-Sender.

Das Ergebnis der letzten Wahl 2017 standen um 23.15 Uhr fest. Das endgültige Ergebnis der Wahl 2022 dürfte erwartungsgemäß in der Nacht zum Montag feststehen.