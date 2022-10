Niedersachsen-Wahl: Härtefallfonds nur ein „Wahlkampfgag“?

Von: Alexander Eser-Ruperti

Die niedersächsische Landesregierung hatte einen Härtefallfonds angekündigt – doch der lässt auf sich warten. „Nichts ist geklärt“ heißt es aus der Opposition.

Hannover – Die Landesregierung von Niedersachsen unter Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hatte einen „Härtefallfonds“ für das Bundesland angekündigt. Bisher gibt es in dieser Frage allerdings wenig Bewegung – Grund genug, die Ankündigung bereits jetzt als „Wahlkampfgag“ abzuurteilen? Für die Opposition ist die Antwort vor der Landtagswahl klar: ja. Fakt ist, dass bisher tatsächlich wenig Greifbares zu den Entlastungen bekannt ist – auch mit Blick auf die Niedersachsen-Wahl 2022 macht das keinen guten Eindruck.

Niedersachsen-Wahl: Härtefallfonds nur „Wahlkampfgag“ vor Wahl des Landtags in Niedersachsen?

Die Niedersachsen-Wahl 2022 steht ins Haus und der Ton wird schärfer. Ziel deutlicher Kritik wurde nun erneut die amtierende Landesregierung um Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) und Stellvertreter Bernd Althusmann (CDU) – die wiederum bei der Suche nach einem neuen Landeschef Konkurrenten sind. Ihr angekündigter Härtefallfonds lässt auf sich warten und die Opposition legt sogleich den Finger in die Wunde: Sie hält die Ankündigung des Fonds für einen „Wahlkampfgag“ vor der Wahl des Landtags in Niedersachsen. Derweil treten viele Abgeordnete in diesem Jahr nicht erneut zur Wahl an.

Seitens der Grünen erklärte die Fraktionsvorsitzende Julia Willie Hamburg der dpa: „Der Anfang August von Ministerpräsident Weil und seinem Stellvertreter Althusmann vollmundig angekündigte Härtefallfonds entpuppt sich als leeres Versprechen. Nichts ist geklärt.“ Auch aus der FDP hagelt es Kritik vor der Niedersachsen-Wahl. Sozialpolitikerin Susanne Schütz und Haushaltspolitiker Christian Grascha erklärten in einem gemeinsamen Statement: „Nach wie vor fehlt es an konkreten Vorschlägen, welche Instrumente genutzt und wie diese ausgestaltet werden sollen. Die Ankündigung ist bisher ein reiner Wahlkampfgag.“ Die Linke wiederum weist ihrerseits schon länger auf die schleppenden Fortschritte hin.

Niedersachsen-Wahl 2022: Stephan Weil laut Landtagswahl-Umfragen in Niedersachsen trotzdem mit guten Chancen

Die bisher leeren Versprechungen beim Härtefallfonds werfen auch mit Blick auf die Niedersachsen-Wahl 2022 kein gutes Licht auf die amtierende Landesregierung. Zumindest der SPD scheinen das jedoch offenbar viele zu verzeihen: Bei Umfragen zur Landtagswahl in Niedersachsen liegen die Sozialdemokraten seit mehreren Wochen mit zwei bis fünf Prozentpunkten vor der CDU. Weil kann auf ein Ergebnis von 30 Prozent und mehr hoffen. Für den Fall der Wiederwahl kündigte der amtierende Ministerpräsident Entlastungen für die Bevölkerung, Vereine und Firmen sowie öffentliche Einrichtungen an. Kommt das zu spät? Das fragt man sich auch bei der Linken.

Linken-Spitzenkandidatin Jessica Kaußen, deren Partei sich für einen bezahlbaren ÖPNV einsetzt, zeigt sich im nd ähnlich irritiert, wie FDP und Grüne. Sie sagt mit Blick auf Weils Ankündigungen: „Warum erst dann?“ Ihrer Einschätzung nach hätte ein Härtefallfonds noch vor der Landtagswahl realisiert werden müssen. Dass dies nicht geschehen ist, dürfte viele in ihrer Einschätzung, es handle sich um einen „Wahlkampfgag“, stützen. Kaußen befürchtet, später würden Maßnahmen „wegen irgendeiner Koalitions-Konstellation“ möglicherweise doch nicht ergriffen – mit dieser Sorge ist sie offenbar nicht alleine.

Niedersachsen-Wahl 2022: Vor der Landtagswahl hatte Landesregierung Millionenpaket angekündigt

Konkret geht es bei der Debatte um den Härtefallfonds im Zuge der Niedersachsen-Wahl 2022 um folgenden Sachverhalt: Die SPD-CDU-Landesregierung um Weil und Althusmann hatte noch vor den Wahlen in Niedersachsen für das laufende Jahr einen 100-Millionen Energie-Notfallfonds versprochen. Von diesem sollten rund 50 % in einen lokalen Härtefallfonds fließen. Bisher ist jedoch weder klar, wer ein Recht auf Zahlungen hat, noch, wann der Antrag eingereicht werden kann. Bis heute bleibt das Millionenpaket vor allem eines: Theorie. An anderer Stelle hatte Weil zu Recht „schnell Klarheit“ vom Bund gefordert – die können Bürger allerdings auch von ihm hinsichtlich der angekündigten Entlastungen in Niedersachsen erwarten.