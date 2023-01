Sozialer Wohnungsbau in Niedersachsen „hängt am seidenen Faden“

Von: Fabian Pieper

Teilen

In Niedersachsen stellt der soziale Wohnungsbau ein Problem dar. © Monika Skolimowska/dpa

Der soziale Wohnungsbau hinkt in Deutschland dem Bedarf hinterher. Und auch in Niedersachsen gibt es große Probleme.

Osnabrück – In Deutschland fehlt es an bezahlbarem Wohnraum. Das ist nichts Neues. Doch in einer am Donnerstag vorgestellten Studie des Pestel-Instituts (Hannover) und des Bauforschungsinstituts ARGE (Kiel) ist der Bedarf so groß wie seit mehr als 20 Jahren nicht mehr. Rund 700.000 Wohnungen fehlen im Bundesgebiet. Und der Wohnungsbau stockt. Auch in Niedersachsen ist die Situation offenbar für viele sehr unbefriedigend.

Das erklärte die Direktorin des Verbandes der Wohnungswirtschaft (vdw) Niedersachsen und Bremen, Susanne Schmitt, gegenüber der Neuen Osnabrücker Zeitung. Und sie wurde deutlich: „Der soziale Wohnungsbau hängt am seidenen Faden. Die Stimmung ist schlecht.“

Schlechte Rahmenbedingungen: Sozialer Wohnungsbau in Niedersachsen in der Krise

Dabei seien die verantwortlichen Probleme der Politik längst bekannt. Schmitt spricht von schlechten Rahmenbedingungen wie hohen Baukosten – auch durch steigende Standards und gesetzliche Anforderungen verursacht –, Kapazitätsengpässen bei Zulieferern und im Bauhandwerk, steigenden Zinsen und unklarer Förderung. Geändert habe sich bislang nichts.

Stattdessen erklärte ein Bündnis aus Mieterbund, Baugewerkschaft sowie Sozial- und Branchenverbänden, dass statt dem von der Bundesregierung forcierten Bau von jährlich 100.000 bezahlbaren Wohnungen im vergangenen Jahr 2022 lediglich 20.000 Wohnungen gebaut worden seien. Auch durch die kriegsbedingte Zuwanderung von Ukrainern werde das Defizit auf dem Markt für Sozialwohnungen immer größer. In Niedersachsen hatte die rot-grüne Landesregierung im Koalitionsvertrag die Schaffung von 100.000 zusätzlichen Sozialwohnungen festgehalten.

Sozialer Wohnungsbau in Niedersachsen: Forderungen nach Bauland, Entlastungen und vereinfachter Sanierung

Deshalb formuliert Schmitt mehrere Forderungen: Energetische Standards für Neubau und Modernisierung dürften nicht weiter verschärft werden. Stattdessen müssten Sanierung und Modernisierung des Bestands vereinfacht werden. Zudem fordert sie eine einfachere Mobilisierung von Bauland, um den Kommunen die Möglichkeiten zu geben, günstiges Bauland zur Verfügung stellen zu können. Zuletzt wendet sie sich an die Energieversorger, die geplanten Entlastungen der Bundesregierung durch die Herabsetzung der Umsatzsteuer von 19 auf 7 Prozent für Gas und Fernwärme an die Kunden weiterzugeben.

Mit unserem Newsletter verpassen Sie nichts mehr aus Ihrer Umgebung, Deutschland und der Welt – jetzt kostenlos anmelden!

Um die Rahmenbedingungen zu verbessern und das selbst gesteckte Ziel zu erreichen, will das Land noch in diesem Jahr eine gemeinnützige Landeswohnungsgesellschaft gründen. Ein Schritt, den die vdw begrüßt, denn die Mitglieder des Verbands seien im vergangenen Jahr an ihr Limit gestoßen: „Was auf die Genossenschaften und kommunalen Gesellschaften in den vergangenen Monaten an Gesetzen und Verordnungen eingeprasselt ist, hat jegliches Maß überschritten“, wird Schmitt in der Neuen Osnabrücker Zeitung zitiert. „Wenn die Politik nicht sofort handelt, wird der soziale Wohnungsbau zum Erliegen kommen.“