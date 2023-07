Niedersachsen: Protest gegen FDP-Sparpläne

Von: Lars Laue

Auch der Küstenschutz wäre von der Kürzung der GAK-Gelder betroffen. © dpa

Bündnis warnt vor Schwächung ländlicher Räume

Hannover – In Niedersachsen formiert sich massiver Widerstand gegen die Pläne der Bundesregierung, bei der Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur und Küstenschutz (GAK) erhebliche Einsparungen vorzunehmen. Mit GAK-Mitteln werden Maßnahmen zur Entwicklung ländlicher Gebiete gefördert.

In einem der Redaktion vorliegenden Brandbrief der „Allianz ländlicher Raum“, der sich an die niedersächsischen Bundestagsabgeordneten richtet, heißt es: „Ohne gezielte Fördermaßnahmen würden die ländlichen Räume in Niedersachsen, insbesondere auch in strukturschwachen Bereichen, gegenüber den Ballungszentren weiter zurückfallen. Diese negativen Folgen müssen aus unserer Sicht unbedingt und zwingend vermieden werden, damit der ländliche Raum attraktiv, lebenswert und wettbewerbsfähig bleibt.“

Die Unterzeichner, darunter Hubert Meyer, Hauptgeschäftsführer des Niedersächsischen Landkreistages (NLT), und Marco Trips, Präsident des Niedersächsischen Städte- und Gemeindebunds (NSGB), fordern: „Der Bund muss die ländlichen Räume unbedingt im Fokus seiner Politik behalten.“ Diese Gebiete benötigten eine besondere Unterstützung. Einsparungen zulasten der ländlichen Räume würden dazu führen, dass das Vertrauen der Bürger in die Politik „spürbar und messbar schwindet und denjenigen Kräften Auftrieb gibt, die wir alle nicht in politischer Verantwortung sehen möchten“, heißt es in dem Schreiben. Neben NLT und NSGB zählen auch der Heimatbund und die Akademie Ländlicher Raum zu den Unterzeichnern.

Finanzminister Lindner will Millionen streichen

Das Alarmsignal aus Niedersachsen ist eine Reaktion auf die Ankündigung von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP), die GAK-Mittel deutlich zurückzufahren. Zunächst stand eine Kürzung um 300 Millionen Euro im Raum. „Sollte dieses Vorhaben vom Haushaltsgesetzgeber des Bundes umgesetzt werden, würden allein in Niedersachsen im kommenden Jahr rund 72 Millionen Euro für Förderzwecke zur Verbesserung der Agrarstruktur in den ländlichen Räumen als Lebens-, Arbeits-, Erholungs- und Naturräume entfallen“, rechnet die „Allianz ländlicher Raum“ vor. Sie befürchtet Einschnitte im Bereich Dorfentwicklung, bei der Moorvernässung und bei Klimaschutzvorhaben, bei Basisdienstleistungen, im Tourismus und beim Küstenschutz. Darüber hinaus würde die Kürzung der GAK-Mittel die zwingend vorgesehene Kofinanzierung von EU-Mitteln schmälern, sodass deutlich weniger Projekte gefördert werden könnten.

Jüngst hatte sich auch Bundesagrarminister Cem Özdemir (Grüne) in die Debatte eingeschaltet. In den Verhandlungen zum Bundeshaushalt sei es gelungen, dass die vorgesehenen GAK-Kürzungen „um die Hälfte reduziert werden konnten“, sagte Özdemir. Er verlangte zugleich: „Es muss jetzt langsam mal ein Ende damit haben, dass die Kürzungen vor allem immer den ländlichen Raum treffen.“ Wenn man Zusammenhalt stärken und verhindern wolle, dass Themen wie Land und Stadt oder Zugewanderte und Einheimische von Radikalen zugespitzt würden, brauche es mehr Lobby für ländliche Räume in der Politik.

Laut dem niedersächsischen Zusammenschluss zur Stärkung der ländlichen Räume steht das Vorhaben des Bundesfinanzministeriums „diametral der verfassungsrechtlich gebotenen Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse entgegen“.

Die GAK-Mittel erfassen auch den Küstenschutz. Hier fordert die „Allianz ländlicher Raum“ nicht nur, von den geplanten Kürzungen Abstand zu nehmen, sondern vielmehr, die Mittel aufzustocken, „um die klimabedingt notwendigen Anpassungen der Deiche an der deutschen Nordseeküste noch zeitgerecht umzusetzen“. Die bisher seitens des Bundes und des Landes Niedersachsen zur Verfügung gestellten Finanzmittel seien dafür nicht ausreichend. „Eine Kürzung in diesem für den Bevölkerungsschutz an der Küste elementar wichtigen Bereich halten wir für gefährlich und unverantwortlich“, machen die Unterzeichner der Protestnote deutlich.