Reiterin erntet Hass nach vermeintlichen Wolf-Angriff – Mobbing-Expertin weiß Rat

Von: Lia Stoike

Eine Reiterin und ihr Pferd wurden von einem „wolfähnlichen Tier“ angegriffen. Jetzt hagelt es Hasskommentare im Netz. Eine Mobbing-Expertin weiß Rat.

Niedersachsen - „Braucht ein verwöhntes Pferdemädel Aufmerksamkeit?“, „Einfach nur zum Lachen“ oder „Vielleicht wäre der Angriff vermieden worden, wäre der Hund vorschriftsmäßig angeleint gewesen“ Das ist nur ein kleiner der Teil diverser abfälliger oder verharmlosender Kommentare und Anschuldigungen, gegen jene Reiterin, die vor wenigen Tagen während eines Ausritts mit ihrem Pferd von einem wolfsähnlichen Tier angegriffen worden ist.

Aber: Sogenannte „Hatespeech“ und „Victims Blaming“ sind für die Betroffenen nicht nur schwer zu ertragen. Nein, sie können sogar strafbar sein, weiß eine Expertin.

Der Ausritt mit ihrem Pferd wurde kürzlich für eine Reiterin zum Horror-Trip: Ein „wolfähnliches Tier“ griff das Duo an und biss zu. Ihr frei laufender Hund kam in letzter Sekunde zu Hilfe und schlug das Raubtier in die Flucht. Das Pferd erlitt eine blutige Wunde. Doch als würde dieses furchtbare Erlebnis für Reiterin, Pferd und Angehörige nicht schon schlimm genug sein, verfassen diverse Nutzer in den sozialen Medien Kommentare – geprägt von Hass und Vorwürfen.



Immer wieder kommt es zu Begegnungen mit dem Wolf, die Ängste schüren. Erst kürzlich wurde eine Radfahrerin von mehreren Wölfen verfolgt. Ebenso fand eine Familie aus dem Kreis Cuxhaven ihr Pony tot auf der Weide, da mehrere der Raubtiere es nahe der Wohngebäude gerissen hatten. Dass der Wolf den Menschen immer näher kommt, stellte kürzlich ein Schafhüter klar, der aufgrund dessen seine Herde aufgegeben hat. Auch hier sind auf der Online-Plattform Facebook Kommentar en masse zu finden, die das Einzelschicksal der Betroffenen verharmlosen oder jene beleidigen.

Bei einem Ausritt war eine Reiterin mit ihrem Pferd bei Nesse von einem wolfsähnlichen Tier angegriffen worden. (Symbolbild) © imago / Martin Wagner

Lea Römer, Pressesprecherin der Organisation „Juuuport“, weiß, wie schlimm dies für Betroffene sein kann. „Beleidigende und drohende Kommentare und Nachrichten haben im Netz nichts zu suchen – erst recht, wenn gar nicht klar ist, was wirklich passiert ist“, sagt sie. Allerdings agieren die Nutzer von Social-Media-Plattformen wie Facebook deutlich anonymer als in der realen Welt. „Jemanden solche verachtenden Kommentare ins Gesicht zu sagen, würden nur die allerwenigsten wagen.“



Online sei hierfür die Hemmschwelle gesenkt. Ein großes Problem: „Wir stehen unserem Chatpartner nicht gegenüber, schauen ihm nichts ins Gesicht, sehen keine Reaktionen auf das Gesagte oder Geschriebene, nehmen keine Emotionen wahr.“ Das hat zum Teil schlimme Folgen für die Opfer der Hassreden. Nicht nur im Fall der Frau, die mit ihrem Pferd von einem „wolfähnlichen Tier“ an gegriffen wurde.

Fachbegriffe erklärt: Das bedeutet „Hatespeech“ oder „Victim Blaming“

Was ist „Juuuport"? Juuuport e.V. (Eigenschreibweise: JUUUPORT) ist ein gemeinnütziger Verein, der junge Leute bei Cybermobbing und anderen Problemen im Netz unterstützt und sich für einen respektvollen Umgang in der Onlinekommunikation einsetzt. Der Verein bildet junge Menschen zwischen 16 und 21 zu Juuuport-Scouts aus, die sich beim Projekt Juuuport.de engagieren.

Was ist „Hatespeech"? Hatespeech kommt aus der englischen Sprache und bedeutet übersetzt „Hassrede". Es handelt sich hierbei um menschenverachtende Aussagen, durch die einzelne Personen oder Gruppen abgewertet werden. Die sprachlichen Angriffe können auf Merkmale wie Hautfarbe, Herkunft, Sexualität, Geschlecht, Alter, Behinderung oder Religion von Menschen zielen. (Quelle: Amadeu Antonio Stiftung)

Was ist „Victim Blaming"? Hierbei wird die Schuld und damit die Verantwortung für eine Tat oder den Täter auf die Opfer abgewälzt. Meist geschieht die Rollenumkehr durch Dritte, die anzweifeln, ob die Betroffenen tatsächlich unschuldig sind oder sie nicht auch eine Teilschuld tragen. (Quelle: HateAid.de)

Was ist „Cybermobbing"? Unter Cyberbullying oder Cybermobbing versteht man die Beleidigung, Bedrohung, Bloßstellung oder Belästigung von Personen mithilfe von Kommunikationsmedien, beispielsweise über Smartphones, E-Mails, Websites, Foren, Chats und Communities. (Quelle: Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend)

„Die Betroffenen fühlen oft hilflos angesichts der Masse an negativen Kommentaren, die auf sie einprasseln“, so die Expertin Römer. Es sei nahezu unmöglich, den Attacken zu entfliehen. Je länger die Attacken andauern, umso größer werde die psychische Belastung. Das könnte ernsthafte Folgen für die Gesundheit haben: Schlafstörungen, Kopf- oder Bauschmerzen sind nur ein Teil der körperlichen Beschwerden.

Hass gegen Reiterin nach vermeintlichen Wolf-Angriff: Mobbing-Expertin gibt Tipps

Die Mobbing-Expertin hat für die Opfer solcher einen Tipp: „Betroffene Hasskommentare melden, Hater blockieren sowie die Kommentar- und die Direktnachrichten-Funktion deaktivieren. Außerdem ist es ratsam, bewusst ‚Online-Pausen‘ einzulegen.“ Viel besser wäre es aber, wenn Nutzer sozialer Medien freundlichen und respektvoller miteinander umgehen, so Römer.

Deshalb sollte jeder vor dem Verfassen eines Kommentars überlegen: Ist es wirklich angemessen, jemanden zu beschuldigen oder zu beleidigen? Rechtfertigt die Ursache für eure Wut wirklich diese harte Reaktion? Und: Wie würde es euch selbst gehen, wenn jemand euch online attackieren würde?