Erneut zugeschlagen? Exotischer Riesen-Raubvogel soll Storch in Niedersachsen getötet haben

Von: Lia Stoike

Ein exotischer Riesen-Raubvogel soll erneut in Niedersachsen zugeschlagen haben. Dieses Mal traf es offenbar einen Storch. (Symbolbild) © IMAGO / photo2000

Erst kürzlich wurde der exotische Riesenadler im Landkreis Cuxhaven gesichtet, als er sich ein Huhn griff und es verspeiste. Jetzt soll er einen Storch getötet haben.

Niedersachsen – Im kleinen Dorf Neuenkirchen hatte sich Mitte Juni ein exotischer Riesenadler, der eigentlich aus Nordasien stammt, ein Huhn gegriffen und getötet. Er landete im Garten des Gastronomen Sebastian Rautenberg von Tamm‘s Gasthaus. Hierhin pilgerten anschließend nach Informationen von kreiszeitung.de unzählige Menschen aus Niedersachsen, um den Riesenadler zu sehen. Der war offenbar längst in den Nachbarort weitergezogen.

Durch „Picken“ getötet? Exotischer Riesen-Raubvogel soll sich Storch in Niedersachsen gegriffen haben

Ein toter, zerrupfter Storch wurde kürzlich in Ihlienworth-Mislag gefunden. Das berichtet Nord24.de. Von Neuenkirchen, der Ort, in dem der Riesen-Raubvogel das erste Mal gesichtet wurde, ist Ihlienworth nur eine fünfminütige Autofahrt entfernt. Ein Hintergrund-Gespräch unserer Redaktion ergab zuvor, dass der Raubvogel vermutlich nicht mehr in der Gegend sei. Unzählige Schaulustige belästigten die Betreiber von Tamm‘s Gasthaus, um den Vogel zu sehen. Ist der Riesenadler auch für den Tod des Storchs im Nachbarort verantwortlich? Ein Wolf soll nicht der Übeltäter sein, der den Storch auf dem Gewissen hat, so Nord24.de. Der Storch sei offenbar durch „Picken“ getötet worden.

„Nicht ungewöhnlich“: Riesenseeadler greifen Störche an und haben keine natürlichen Feinde

Der Vorsitzende des Naturschutzbundes (Nabu) Land Hadelns sagte gegenüber Nord24.de: „Es ist nicht ungewöhnlich, dass Riesenseeadler Störche angreifen.“ Raubvögel können Störche offenbar nicht frontal angreifen. Die Verletzungsgefahr sei durch den Schnabel des Storches zu groß. Natürliche Feinde haben die Seeadler nicht. Sie fühlen sich zwar durch Krähen gestört, sind aber nicht von diesen bedroht.