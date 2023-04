Polare Meeresluft macht Niedersachsen-Wetter mies: Sturm und Gewitter bringen Kältesturz

Von: Lia Stoike

Bereits am Sonntag wird das Wetter in Niedersachsen und Bremen ungemütlich. Das ist nur ein Vorgeschmack für den Kältesturz zu Beginn der neuen Woche.

Niedersachsen/Bremen – Das frühlingshafte Wetter mit Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen, das am Wochenende die Menschen in Niedersachsen und Bremen zu Ausflügen an die frische Luft gelockt hat, gehört schon bald der Vergangenheit an: Bereits am heutigen Sonntag, 23. April, bringt das Wetter in Niedersachsen Regen mit sich. Das teilt der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mit.

Doch das nur der Anfang: Schon am Anfang der neuen Woche wartet beim Wetter in Niedersachsen und Bremen ein Temperatursturz, der es in sich hat.

Wetter in Niedersachsen: Sturm und Gewitter bringen Kältesturz zu Wochenbeginn

Der DWD hat für alle, die sich über die sommerlichen Temperaturen am Wochenende gefreut haben, schlechte Neuigkeiten: „Ein umfangreiches Tief über dem Westteil der zieht bis Dienstag nach Skandinavien.“ Das bedeutet im Klartext: Es wird kalt in Niedersachsen und Bremen. „Zunächst wird mit einer Südwestströmung milde Meeresluft nach Niedersachsen und Bremen geführt“, heißt es vom DWD weiter.

Während sich am Sonntag die sommerlichen Temperaturen halten, bringen Gewitter und Sturmböen einen Kältesturz nach Niedersachsen und Bremen. © dpa/Julian Stratenschulte

Diese bringen ab dem Sonntagnachmittag bis zum späten Abend einzelne Gewitter mit sich. Zudem sind Sturmböen von bis zu 60 Kilometer pro Stunde (Beaufort 7) sehr wahrscheinlich. Auch stürmische Böen und Starkregen könnten Norddeutschland erreichen, allerdings mit deutlich geringerer Wahrscheinlichkeit. In der Osthälfte ist es meist stark bewölkt, zudem wird es zum Start in den Sonntag nass, ansonsten wechselnd bewölkt.

Regen und vereinzelt Gewitter am Sonntag beim Niedersachsen-Wetter – danach wird es kalt

Ab dem Nachmittag erwartet die Menschen an der Nordseeküste dann Regen und vereinzelt kurze Gewitter. Immerhin hält sich die Wärme weiterhin: Die Höchstwerte liegen auf den Inseln bei 15 Grad, im Raum Hannover hingegen sogar noch bis zu 20 Grad. In der Nacht zum Montag muss beim Niedersachsen-Wetter mit rasch aufkommender Regen, im Westen teils kräftig und vereinzelt gewittrig, gerechnet werden. Tiefstwerte liegen nachts bei um 7 Grad.



Zudem weht schwacher bis mäßiger, südwestlicher Wind. Zu Wochenanfang dreht die Strömung dann allerdings auf Nordwest und „subpolare Meeresluft“ erreicht Norddeutschland. Das bedeutet einen Kältesturz: Schon zur Mitte der Woche klettern die Temperaturen tagsüber maximal auf acht Grad.