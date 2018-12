Neues Jahr beginnt frischer mit Sturmböen und Schnee im Bergland

Hannover/Bremen - Nach trüb-feuchtem aber mildem Wetter zum Jahreswechsel müssen die Menschen in Niedersachsen und Bremen sich auf sinkende Temperaturen, Schnee im Bergland und Sturm an der Küste einstellen.

Wie der Deutsche Wetterdienst vorhersagte, ist es in der Silvesternacht bedeckt - bei gelegentlichem Sprühregen. Die Temperaturen fallen auf sieben Grad und im Oberharz auf drei Grad ab. Im Landesinnern weht ein böig auffrischender Westwind, an der Küste gibt es Windböen.

Auch der Neujahrstag beginnt bedeckt und trüb mit gelegentlichen Schauern. Während es mit neun Grad zunächst noch sehr mild ist, sinken die Temperaturen nachmittags ab. Es wehen starke bis stürmische Böen aus Nordwest, an den Mittelgebirgen gibt es Sturmböen und an der See abends schwere Sturmböen sowie einzelne orkanartige Böen. In der Nacht zum Mittwoch werden Schauer vorhergesagt die in Schnee mit Glätte übergehen können. Im Bergland werden drei Zentimeter Neuschnee erwartet. Die Temperaturen sinken auf etwa zwei Grad, im Oberharz ist mit leichtem Frost zu rechnen. Der Wind lässt nur langsam nach, an der See gibt es weiterhin Sturmböen.

