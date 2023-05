Nicht-Streik in Niedersachsen und Bremen: So fahren die Bahnen am Montag

Was fährt, was nicht

Der Zwei-Tage-Streik auf den Schienen fällt aus. Dennoch sind auch für Niedersachsen und Bremen Behinderungen auf der Schiene angekündigt. Ein Überblick.

Hannover/Bremen – In Niedersachsen und Bremen fahren trotz Streik-Absage am Montag nicht alle geplanten Züge. Vor allem im Fernverkehr der Deutschen Bahn müssen Reisende mit Ausfällen rechnen. Grund sei die sehr kurzfristige Vorbereitung auf den Nicht-Streik. Viele Beschäftigte mussten am Wochenende aus dem Notbetrieb in einen regulären Betriebsablauf überführt werden. An einem Wochenende alles andere als einfach.

Nordwestbahn und Metronom versuchen im Normalbetrieb zu fahren

Die Deutsche Bahn fährt somit zum Beispiel von Bremen Hauptbahnhof aus nicht alle geplanten Ziele an. Ausfälle gibt es unter anderem für einen ICE nach Hamburg (geplante Abfahrt 7:27 Uhr) oder einen EC nach Zürich (Abfahrt 7:44 Uhr). Auch im Nahverkehr gibt es am Montagmorgen Ausfälle, zum Beispiel für die Regionalbahn nach Soltau (geplante Abfahrt 7:51 Uhr) und den Metronom nach Hamburg Hauptbahnhof, der um 7:58 Uhr von Bremen aus hätte starten sollen.

Die Nordwestbahn (NWB) wiederum setzt am Montag auf Normalbetrieb. Bei dem Unternehmen wären die Verbindungen zwischen Sonntag, 22 Uhr, und Dienstag, 24 Uhr, nur ausgefallen, weil die zum Betrieb nötigen Stellwerke der Deutschen Bahn bei einem Streik nicht hätten besetzt werden können. Die NWB rät allen Fahrgästen, dennoch vor Beginn der Fahrt zu prüfen, ob die jeweilige Verbindung fährt. Montag gegen 7 Uhr waren von Ausfällen wegen betrieblichen Gründen nur zwei Verbindungen, nach Bremen-Vegesack und zurück, betroffen.

Die Metronom-Züge fahren am Montag genauso nach Plan wie erixx- und enno-Züge. Das teilte das Betreiberunternehmen, die Metronom Eisenbahngesellschaft mbH am Sonntag mit. Mehrere Verbindungen konnten am Montag nicht bedient werden, teilte das Unternehmen regelmäßig mit. Grund dafür häufig: kurzfristig nicht verfügbares Personal. Eine Übersicht bietet das Unternehmen für alle Strecken in Bremen und Niedersachsen auf seiner Website an.

Volle Züge am Himmelfahrtswochenende – Dienstag wohl alle Züge auf der Strecke

Die Deutsche Bahn rät dazu, sich wegen des verlängerten Wochenendes rund um den bundesweiten Feiertag Christi Himmelfahrt am Donnerstag, 18. Mai, auf volle Züge einzustellen. „Wir raten dringend davon ab, die Reise ohne Reservierung auf den 17. Mai, 18. Mai oder 21. Mai zu verlegen“, heißt es auf der Website des Unternehmens. Dort geht die Bahn auch davon aus, dass am Dienstag wieder alle Verbindungen im Nah- und Fernverkehr bedient werden können – auch in Niedersachsen und Bremen.

