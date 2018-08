Nicholas Müller spricht beim „A Summer’s Tale“ über seine Angststörungen

Luhmühlen - Von Mareike Bannasch. „Mein Name ist Nicholas Müller, und ich bin angstkrank“: Eine Begrüßung, die man nicht allzu oft bei einer Lesung hört. Erst recht nicht, wenn eben diese in der idyllischen Lüneburger Heide auf dem Programm steht.

Doch zu dem Ex-Frontmann von Jupiter Jones passt sie ohne weiteres. Denn Müller ist nicht beim „A Summer’s Tale“ zu Gast, um eine neue Platte zu promoten. Nein, der 37-Jährige ist hier, um für Menschen mit Angststörungen zu sprechen. Menschen, wie er selbst früher einer war. Damals, als ihn Panikattacken mehrmals täglich in die Knie zwangen.

Wie sich so etwas anfühlt, kann der jeder der dicht an dicht sitzenden Zuhörer nachempfinden – es steht in einem Kapitel von „Ich bin mal wieder eben tot“. Aus diesem Erstlingswerk liest Müller vor und sorgt für angespannte Stille. Zu überwältigend sind die Bilder, die der Sänger malt, als dass man jetzt noch quatschen möchte.

Bilder von Selbsthass, Panik und dem steten Gefühl, dass es jeden Moment zuende gehen wird. Im Grünen Salon macht er zwar Witze darüber – um seinen Worten ein wenig ihrer Wucht zu nehmen. Das gelingt aber nur am Rande, denn obwohl Müller heute von sich selbst sagt, dass es ihm gut geht, sitzt ein im Vergleich zu früher ausgezehrter junger Mann vor dem Publikum.

Sein Kampf hat Kraft gekostet, sehr viel Kraft. Und auch seine Band Jupiter Jones. Dort stieg er 2014 für die Außenwelt völlig überraschend aus. Heute, nach einer erfolgreichen Therapie, geht er wieder gemeinsam mit Tobias Schmitz als die Band Von Brücken auf Tour. Musiker ist allerdings, auch wenn er seine Lesung mit einem Song eröffnet, nur noch eine Facette des 37-Jährigen, denn er ist mittlerweile auch Schirmherr der Deutschen Angstselbsthilfe. Eine Position, die Angststörungen und den Menschen, die an ihre Leiden noch mehr Aufmerksamkeit verschaffen soll, schließlich ist Nicolas Müller nicht allein. Nur, dass alle anderen für immer im Verborgenen leiden.

