Neunjähriger nach Kollision mit Lkw in Lebensgefahr: Polizei ermittelt

Von: Sebastian Peters

Die Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser transportiert. (Symbolbild) © Rico Thumser/IMAGO

Ein neunjähriger Junge und sein Vater wurden bei einem Verkehrsunfall mit einem Lkw in Hannover schwer verletzt.

Hannover – Ein schrecklicher Verkehrsunfall hat am Freitagmorgen in Hannover ein neunjähriges Kind lebensgefährlich verletzt, während sein 47-jähriger Vater mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Der Vorfall ereignete sich an der Kreuzung von Industrieweg und Walter-Bruch-Straße, als ein Lkw mit einem Auto kollidierte.

Lastwagen fuhr offenbar über Rot – neunjähriger Junge lebensgefährlich verletzt

Laut ersten polizeilichen Untersuchungen hat der 53-jährige Lkw-Fahrer eine rote Ampel missachtet und ist mit seinem Sattelschlepper frontal gegen das Auto gestoßen, das gerade bei grünem Signal abbiegen wollte. Die Wucht des Aufpralls traf vor allem die Beifahrerseite des Autos, wo der kleine Junge saß.

Trotz der heftigen Kollision kam der Lkw-Fahrer unverletzt davon. Die Polizei hat Ermittlungen gegen ihn aufgenommen. Ihm werden fahrlässige Körperverletzung und Gefährdung des Straßenverkehrs zur Last gelegt.