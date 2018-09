Hannover plant WC-Bau mit Vortragsraum für 1,3 Millionen Euro

Hannover - Für rund 1,3 Millionen Euro soll im Berggarten in Hannover ein Toilettenneubau mit Vortragsraum entstehen.

Es sei so ziemlich der teuerste WC-Bau, den man sich vorstellen könne, sagte der CDU-Politiker Jens-Michael Emmelmann am Freitag. Die Kosten teilten sich zur Hälfte auf den 70 Quadratmeter großen WC-Bereich und den Vortragsraum auf. Mit Blick auf dringenden Sanierungsbedarf in schulischen Toiletten sagte Emmelmann: „Da ist ein Ungleichgewicht.“

Nach den Plänen soll der Neubau die WC-Anlage im Eingangsbereich des Berggartens ersetzen, die aus den 50er-Jahren stammt. Diese erfülle nicht mehr die heutigen Standards, hieß es zur Begründung. Über das Vorhaben hatten zunächst „Neue Presse“, „Hannoversche Allgemeinen Zeitung“ und „Bild“-Zeitung berichtet.

Demnach ist ein kubischer Bau mit Sandsteinsockel und Stelen neben dem Eingang des Berggartens geplant. Der Multifunktionsraum soll auch vom Verein „Freunde der Herrenhäuser Gärten“ genutzt werden, um dort die „Grüne Schule“ für Kinder und Jugendliche anzubieten. Der Verein unterstützt den Neubau mit einem Zuschuss von 300.000 Euro.

dpa

Quelle: kreiszeitung.de