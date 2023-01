Ansteckendste Corona-Variante XBB.1.5: Niedersachsen rechnet mit schneller Ausbreitung

Von: Fabian Pieper

Eine neue Corona-Variante breitet sich derzeit aus, bald wohl auch in Niedersachsen. © Michael Matthey/dpa

Die neue und hoch ansteckende Corona-Variante XBB.1.5 schwappt aus den USA nach Europa herüber. Auch in Niedersachsen wird mit einer Ausbreitung gerechnet.

Hannover – Seit knapp drei Jahren hält sich das Corona-Virus in Deutschland hartnäckig. Immer neue Mutationen haben für eine Ausbreitung im ganzen Land und auf der gesamten Welt gesorgt. Und kaum ist mal ein wenig Ruhe eingekehrt, klopfte auch schon die nächste Variante an. Derzeit geht der Blick der Virologen rüber in die Vereinigten Staaten. Dort breitet sich seit einigen Wochen die neue Omikron-Variante XBB1.5., im Internet auf den Namen „Kraken“ getauft, an der Ostküste rasant aus. Kein Wunder: Sie ist die bislang wohl ansteckendste Variante des Virus – und dürfte bald auch Niedersachsen erreichen.

Ansteckendste Corona-Variante XBB.1.5: Niedersachsen sieht sich gerüstet

Dabei sorgt XBB.1.5 in den USA derzeit für viele Krankhauseinweisungen. Zum Jahreswechsel 2022/23 soll nach Auskunft der US-Gesundheitsbehörde CDC bereits jede vierte Infektion auf die neue Variante zurückzuführen gewesen sein – Tendenz rasch steigend. Auch in Deutschland ist die Variante bereits nachgewiesen worden. „Wir überwachen, ob und wie stark XBB.1.5 in Deutschland auftritt“, twitterte Bundes-Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD).

Niedersachsens Gesundheitsministerin Daniela Behrens bleibt gelassen

Wie groß ist das Ungemach, das in Niedersachsen droht? Das Land rechnet zwar mit einer raschen Ausbreitung auch in Norddeutschland, die niedersächsische Gesundheitsministerin Daniela Behrens bleibt allerdings gelassen. „Es ist keine besorgniserregende Variante“, sagte die SPD-Politikerin gegenüber dem NDR. „Sie verbreitet sich sehr schnell“, stellte sie fest, fügte dann aber hinzu: „Sie wird sich aber nicht mehr in den Krankenhäusern als Patienten widerspiegeln.“ Die Immun-Antwort reiche für die Variante laut Experten aus, sagte Behrens. Daher könnten Menschen in Europa, Deutschland und Niedersachsen „zuversichtlich in die Zukunft schauen“.

Das Land rechne damit, dass die bisherigen Maßnahmen in Niedersachsen ausreichen sind. Falls sich die Lage allerdings entgegen der Erwartungen doch noch verschärfen, „müssen wir mit Maßnahmen entgegensteuern“, so Behrens. Auch Fabian Feil, Präsident des Landes-Gesundheitsamtes, sieht laut NDR keinen Grund zur Beunruhigung.

Die Variante sei weniger gefährlich als andere, und schon jetzt lasse sich erkennen, dass Menschen weniger schwer erkranken. Auch die Angst der Bürger in Deutschland vor einer Corona-Infektion ist zurückgegangen. Nur noch ein Drittel der Menschen hierzulande fürchtet sich vor dem Virus. Derweil rät Deutschland von Reisen nach China ab, wo sich das Virus derzeit rasant ausbreitet.