NDR beschäftigt Lebensgefährten von Funkhauschefin – Verdacht der Vetternwirtschaft

Von: Johannes Nuß

Erst RBB, dann BR: Die ARD kommt nicht zur Ruhe, da könnte sich der nächste Skandal anbahnen. Dieses Mal geht es um mutmaßliche Vetternwirtschaft beim NDR.

Hannover/Hamburg – Die ARD mit ihren angeschlossenen Rundfunkanstalten in Deutschland kommt nicht zur Ruhe. Ein Skandal jagt derzeit den nächsten. Der RBB hat gerade erst in dieser Woche seine Intendantin Patricia Schlesinger nach einer heftigen Korruptionsaffäre fristlos gefeuert, beim BR in München hat die Technikchefin zwei Dienstwagen und einen Chauffeur – laut Sender eine „Ausnahme“, wie verschiedene Medien übereinstimmend berichten. Nun reiht sich mit dem NDR auch noch die zweitgrößte Rundfunkanstalt der ARD in den Skandal-Reigen mit ein. Es soll um Vetternwirtschaft gehen.

Bis jetzt hat der Sender NDR nur mit einem Bericht auf seiner Webseite zu den Vorwürfen Stellung genommen. Darin zeigt sich NDR-Chefredakteur Ludger Vielemeier schmallippig. Echte Details werden nicht genannt. Auch auf eine schriftliche Anfrage unserer Redaktion hat sich die Rundfunkanstalt bis jetzt nicht geäußert.

Vetternwirtschaft? – NDR 1-Berater Dieter Petereit ist Lebensgefährte von Funkhauschefin Sabine Rossbach

Da muss die Frage gestattet sein: Sind das wirklich alles nur noch Einzelfälle oder werden die Rundfunkgebühren, die die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland bezahlen müssen, zu sorglos in den Chefetagen der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten verteilt? Der Verdacht könnte sich aufdrängen, sind doch jetzt immerhin schon drei der neun regionalen ARD-Sender in den vergangenen Wochen in die Schlagzeilen geraten.

Der Hamburger NDR-Funkhauschefin Sabine Rossbach wird Vetternwirtschaft vorgeworfen. Ihr Lebensgefährte Dieter Petereit hat einen Beratervertrag mit dem Sender NDR 1. © Georg Wendt/dpa/imago/Montage

Wie die Bild berichtet, soll im Fall des NDR der Musikberater Dieter Petereit, Lebensgefährte der Hamburger NDR-Funkhauschefin Sabine Rossbach, einen Beratervertrag mit dem Sender NDR 1 haben, um dort die Verjüngung des Programms voranzutreiben. So zumindest die offizielle Aussage des NDR auf seiner Webseite.

Bestehen soll ein Beratervertrag zwischen Petereit und dem NDR bereits seit dem Jahr 2018. Laut Bild sind in dieser Zeit bis zu 50.000 Euro Honorar geflossen. An sich nichts Besonderes, handelt es sich doch bei Dieter Petereit um einen der profiliertesten Musikberater in ganz Deutschland. Die Krux daran: Der NDR hat mit Musikchef Henry Gross bereits einen herausragenden Fachmann in den eigenen Reihen.

Vetternwirtschaft beim NDR? Sender wusste angeblich über Beziehung von Petereit und Rossbach Bescheid

Gross‘ NDR-Karriere begann in den 1980er-Jahren als Moderator und Reporter von NDR 2. Es folgte ein Wechsel zum SWF (heute SWR), bevor er schließlich Musikchef beim Sender „Rundfunk im amerikanischen Sektor“ (RIAS) wurde. 1993 kehrte er zum NDR zurück, wo er 2009 den Posten des Musikchefs übernahm. Man sollte also meinen, dass hier bereits ein ausgewiesener Fachmann am Werk ist. Nun darf man nie den Blick von außen vergessen. Stichwort: Betriebsblindheit.

Wie der NDR in dem Bericht auf seiner Webseite schreibt, sei allerdings von Anfang an bekannt gewesen, dass es eine Liebesbeziehung zwischen Petereit und Rossbach gebe. „Sabine Rossbach hat bei dieser Entscheidung keine Rolle gespielt“, erklärt NDR-Chefredakteur Ludger Vielemeier in dem Bericht, der am Mittwochabend auf der Webseite des NDR veröffentlicht worden war. Bei Petereit habe es sich schlicht um den „besten und erfahrensten Kandidat für diese Transformation“ gehandelt.

Auf seiner Webseite schreibt der NDR weiter, dass Petereit ein umfangreiches Compliance-Verfahren durchlaufen habe, bevor es zu dem Beratervertrag gekommen sei. „Das Engagement des Beraters Petereit sei geprüft und durch den Hörfunkchef und den damaligen Landesfunkhausdirektor genehmigt worden. Die Geschäftsbeziehung sei nicht über die Lebensgefährtin des Beraters vermittelt worden“, heißt es beim NDR.

Vetternwirtschaft beim NDR? Sender will Regelungen zur Beauftragung von Angehörigen überprüfen

Wie das Compliance-Verfahren allerdings genau ausgesehen hat und wie die Zusammenarbeit zustande kam, darüber schweigt sich der Sender in der Stellungnahme aus. Man werde auch in Zukunft mit externen Beratern arbeiten, wenn es die Situation erfordere, heißt es.

Der NDR ergänzte zudem am Mittwoch gegenüber der Deutschen Presse-Agentur: „Das NDR Compliance Board wird nun prüfen, ob die bisherigen Regelungen noch ausreichen.“ Die Beauftragung von Angehörigen von NDR-Mitarbeitenden solle jedoch grundsätzlich möglich bleiben, wenn es dafür inhaltlich und fachlich nachvollziehbare und gut dokumentierte Gründe gebe: „Noch mehr Transparenz ja, Berufsverbot nein.“