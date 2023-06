Nachdem eine Wühlmaus-Falle seine Hand zerfetzte: Achtjähriger muss notoperiert werden

Von: Fabian Raddatz

Er brachte eine Wühlmaus-Falle mit nach Hause, die dann auslöste. Ärzte kämpfen nun um die Hand eines Achtjährigen, nachdem diese zerfetzt wurde.

Gnarrenburg – Schwer verletzt wurde ein Achtjähriger in Gnarrenburg (Landkreis Rotenburg): Nachdem der Junge eine Wühlmaus-Falle auf einem Sportplatz gefunden hatte, und diese mit nach Hause nahm, um sie seinen Eltern zu zeigen, löste diese plötzlich aus. Die Falle war mit einem Schießmechanismus ausgestattet, die die Hand des Jungen durchschlug.

Der Junge wurde mit einem Hubschrauber nach Hamburg in die Klinik gebracht. © Stefan Sauer/dpa/Symbolbild

Ein Rettungshubschrauber brachte das Kind in das in die Spezialklinik des UKE in Hamburg. Noch immer kämpfen Ärzte darum, die Funktionsfähigkeit seiner Hand zu erhalten, sagte ein Polizei-Sprecher auf Nachfrage: „Nach einer ersten Notoperation soll er in dieser Woche ein zweites Mal operiert werden.“

Obwohl solche selbstschließenden Wühlmaus-Fallen legal erworben werden können, ist unklar, ob sie auch auf einem Sportplatz hätten aufgestellt werden dürfen. „Das müssen weitere Ermittlungen zeigen“, so der Sprecher. Gegen den Platzwart wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet.

Er hatte offenbar mindestens vier solcher Fallen auf dem Gelände ausgelegt, Beamte fanden sie beim Durchkämmen des Gebiets.

Eine selbstschießende Wühlmausfalle löst mit erheblichem Druck aus. Laut der Abteilung der Hand- und Mikrochirurgie des Klinikums Itzehoe kommt es vorwiegend zu fehlerhaften Schüssen, wenn Gärtner die Falle kontrollieren wollen. Die Druckwelle könne dabei sehr weit ins Gewebe eindringen, erläutert Bereichsleiter Dr. Patrick Fabian Thomsen in einem Videobeitrag des Klinkums: „Vier bis fünf Zentimeter tief – was für eine Hand einen klaren Durchschuss bedeutet.“