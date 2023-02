Nach „Oleg“: Nächstes Sturmtief steuert schon auf Bremen und Niedersachsen zu

Von: Fabian Raddatz

Tief „Oleg“ sorgte in Bremen und Niedersachsen für Sturmfluten und schwere Sturmböen. Nach einer kurzen Verschnaufspause rückt nun direkt der nächste Sturm an.

Hannover/Bremen – Nachdem sich das Wetter am letzten Januar-Tag und am ersten Tag des Februars in Niedersachsen und Bremen stürmisch zeigte – Tief „Oleg“ sorgte am Mittwoch im Norden für Sturmfluten – sind die starken Windböen am Donnerstag, 2. Februar 2023 abgeklungen. Der Morgen zeigt sich stark bewölkt, aber weitgehend trocken. Die Höchsttemperaturen liegen bei vier bis sechs Grad Celsius.

In Bremen und Niedersachsen wird es auch zum Wochenende hin wieder stürmisch. © Frank Rumpenhorst/dpa

Im weiteren Tagesverlauf soll es regnerisch werden, dann liegen die Höchstwerte liegen dann zwischen fünf und sieben Grad. Doch das nächste Sturmtief – nund mit ihm unangenehmes Wetter in Niedersachsen und Bremen– wartet schon: Bereits am Freitag soll das nächste Sturmtief auf den Norden treffen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet erneut mit Sturmböen aus Nordwesten, die vor allem an der See stark ausfallen sollen.

Nächstes Sturmtief steuert auf Bremen und Niedersachsen zu: So geht es an den kommenden Tagen weiter

Am Samstag, 4. Februar 2023, startet das Wetter in Niedersachsen und Bremen dann schon wieder ruhiger – mit mäßigem Wind, der nur an der Küste in Böen-Stärke auftauchen kann, und milden Höchstwerten um die 9 Grad. Dazu soll es gelegentlich etwas Regen oder Sprühregen geben. Die Sonne wird fast nicht zu sehen sein, es ist stark bewölkt bis bedeckt.

Tags darauf nimmt das Wetter in Niedersachsen und Bremen dann jedoch erneut an Fahrt auf: Schauerartig verstärkter Regen tritt laut DWD auf. Dazu frischer bis starker, in Böen stürmischer Nordwestwind, der auch in der Nacht zu Montag nicht abklingen soll.Die nächsten sprichwörtlichen „Lichtblicke“ gibt es dann im Verlauf der kommenden Woche. Da soll wird sich laut Vorhersagen auch die Sonne wieder öfters blicken lassen.