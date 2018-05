A7 nach Lkw-Unfall in Südniedersachsen gesperrt

Fahrer schwer verletzt

Echte - Bei einem Unfall auf der Autobahn 7 nahe Echte im südniedersächsischen Landkreis Northeim ist am Dienstagmorgen ein Sattelzug in Flammen aufgegangen. Nach Angaben der Polizei wurde der Fahrer schwer verletzt. Die A7 wurde in Fahrtrichtung Hannover voll gesperrt.