Nach Lkw-Brand auf der A7: Sperrung aufgehoben

Von: Elias Bartl

Das Fahrerhaus eines Lkw steht lichterloh in Flammen. Die A7 wurde vollständig gesperrt. © Sebastian Peters

Großeinsatz auf der A7: Ein Lastwagen mit gepresstem Müll fängt Feuer. Die Autobahn war stundenlang gesperrt.

Hamburg – Ein lichterloh brennender Lkw führte zur Vollsperrung der A7 bei Marmstorf in Richtung Norden. Dieser Vorfall ereignete sich am Mittwochabend und die Sperrung dauerte mehr als zwölf Stunden an. „Die Löscharbeiten haben bis gegen 07:00 Uhr angedauert“, berichtete ein Sprecher der Polizei am Donnerstagmorgen. Nach den Löschmaßnahmen wurde der verbleibende Teil des Sattelaufliegers geborgen. Danach wurde der Asphalt der A7 am Unglücksort begutachtet. Kurz vor 10:00 Uhr war die Autobahn wieder für den Verkehr zugänglich.

Vollsperrung auf A7: Lastwagen-Brand legt Verkehr lahm

Der Lastwagen brannte vollständig aus © Peters

Am Mittwochabend, um etwa 20:00 Uhr, fing ein Reifen des Lkw Feuer. Dieses breitete sich zunächst auf das Führerhaus und dann auf den Sattelauflieger aus. Laut Feuerwehr hatte der Lkw etwa 24 Tonnen komprimierten Abfall geladen. Der Fahrer schaffte es, seinen Sattelzug auf den Seitenstreifen zu lenken. Anschließend konnte er sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Glücklicherweise gab es keine Verletzten durch das Feuer. Aufgrund des massiven Brands und des Rauchs musste die Autobahn Richtung Norden umgehend gesperrt werden.

Nach Angaben wurde die Zugmaschine komplett zerstört und etwa die Hälfte der Abfallballen fing ebenfalls Feuer. Letztendlich wurde das Feuer mit Schaum bekämpft. Der Sattelauflieger wurde mit Unterstützung von zwei Baggern des Technischen Hilfswerks entladen.