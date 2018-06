Wieder Gewitter in Teilen Niedersachsens - aber kaum Schäden

Blitz löst Feuer aus

Meppen - Wieder haben in Teilen Niedersachsens Gewitter und starke Regenfälle gewütet. In Meppen (Landkreis Emsland) schlug am Donnerstagabend ein Blitz in ein Wohnhaus ein und löste ein Feuer aus, wie die Polizei am Freitag mitteilte.