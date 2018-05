Blindgänger in Delmenhorst erfolgreich entschärft 

Delmenhorst - Die Fliegerbombe in Delmenhorst konnte erfolgreich entschärft werden. Rund 5.000 Menschen mussten ihre Wohnungen verlassen. Auch Flug- und Bahnverkehr waren betroffen.

15:18: Abschlussmeldung der Polizei Delmenhorst zu Evakuierungsmaßnahmen

Die Polizei Delmenhorst meldet, dass die amerikanische Fliegerbombe mit einem Gewicht von fünf Zentnern vom Team des Kampfmittelbeseitungsdienst des LGLN aus Hannover erfolgreich entschärft werden konnte. Aktuell müsse noch mit kleineren Verkehrsbehinderungen im Umfeld der Langenwischstraße gerechnet werden, da noch kleine Straßensperrungen bis ca. 16 Uhr aufrechterhalten werden müssten.

14:45: Entwarnung

Der Blindgänger sei „erfolgreich entschärft“ worden, vermeldet die Stadt Delmenhorst auf Twitter. Auch die Evakuierung sei planmäßig verlaufen. Allerdings sei im Stadtgebiet immer noch mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen.

13:15 Uhr: Entschärfung läuft

Die Stadt Delmenhorst meldet bei Twitter, die Evakuierung für die Blindgänger-Räumung in Delmenhorst sei abgeschlossen. Die Entschärfung des Blindgängers habe begonnen und „kleinere Explosionsgeräusche" seien möglich.

12:37 Uhr: Flugraum wegen Blindgänger gesperrt - Flüge fallen aus

Alle Starts und Landungen am Bremer Flughafen sind im Zuge einer Bombenentschärfung in Delmenhorst am Freitagmittag für rund zwei Stunden gestrichen worden. Wie ein Flughafensprecher mitteilte, sind zwei Flüge von München nach Bremen und zurück ausgefallen. Der Flugraum über Delmenhorst sei während der Bombenentschärfung gesperrt, sagte eine Polizeisprecherin. Andere betroffene Flüge wurden unter anderem über den Flughafen Hannover umgeleitet und sollen nach dem Ende der Sperrung nach Bremen fortgesetzt werden.

dpa

9:30 Uhr: Ausweitung des Evakuierungsbereiches und Einschränkung des Bahnverkehrs

Die Stadt Delmenhorst vermeldet, dass der „Evakuierungsbereich aus technischen Gründen nach Norden hin ausgeweitet werden“ müsse. Er umfasse nun auch die Bahnstrecke zwischen Delmenhorst und Bremen. Laut „butenunbinnen“ wird der Bahnverkehr zwischen Delmenhorst und Bremen ab 12 Uhr eingestellt. Zusätzlich rechnet die Stadt Delmenhorst mit erheblichen Verkehrsbehinderungen. Ferner solle die Sperrung des Gebietes mindestens bis 14 Uhr andauern. Mehr Informationen zu den betroffenen Stadtteilen gibt es unter: https://www.delmenhorst.de/index.php.

+ Der erweiterte Evakuierungsbereich in Delmenhorst. Auch der Bahnverkehr zwischen Delmenhorst und Bremen ist betroffen. © Stadt Delmenhorst

07:53 Uhr: Evakuierung angelaufen

Bislang laufe die Evakuierung ohne Probleme, sagte eine Sprecherin der Stadt. In dem betroffenen Gebiet im Südosten der Stadt befinden sich unter anderem zwei Schulen, zwei Kindertagesstätten und ein Seniorenwohnheim.

Der Kampfmittelräumdienst soll den mutmaßlichen Blindgänger entweder abtransportieren oder vor Ort unschädlich machen. Unmittelbare Gefahr für die Bewohner bestehe nicht. In dem Gebiet muss mit erheblichen Verkehrsbehinderungen gerechnet werden. Über den Fund des Blindgängers hat die Stadt am Mittwoch informiert. Experten schätzen, dass es sich um eine Zehn-Zentner-Bombe handelt.

Die Polizei bittet alle Bürgerinnen und Bürger, den Evakuierungsraum weiträumig zu umfahren. Alle Zufahrtsstraßen in den Evakuierungsbereich sind bereits gesperrt. Es ist mit erheblichen Verkehrsbehinderungen im gesamten Stadtgebiet Delmenhorst zu rechnen.

dpa

Quelle: kreiszeitung.de