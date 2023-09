Mülleimer-Mangel am Strand Cuxhaven: Einheimische ist sauer – „Kann ich nicht verstehen“

Unrat verdirbt Strandbesuch

Eine Cuxhavenerin ist sauer: Immer wieder findet sie Müll bei Spaziergängen am Strand in Cuxhaven. Ändern wird sich daran wahrscheinlich nichts.

Cuxhaven – Plastikfolie, Tüten und Überreste von einer Einkaufstasche – das hat eine Frau am Strand in Cuxhaven Sahlenburg gesammelt, als unsere Reporterin sie vor Ort antrifft. Die 31-Jährige geht hier oft spazieren. Nur eine kurze Strecke habe sie zurückgelegt, ihre Hände sind dennoch gefüllt mit Müll. „Ich kann nicht verstehen, warum es keine Mülleimer direkt am Strand gibt“, sagt sie aufgebracht.

Hat der Strand Sahlenburg zu wenig Mülltonnen? Einheimische sauer wegen Müll-Mengen

Tatsächlich befinden sich ausschließlich Mülltonen an den Strandeingängen. Dort, wo sich Urlauber, Tagesgäste und Einheimische bei einem Strandbesuch hauptsächlich aufhalten, ist weit und breit keine Mülltonne zu sehen. Jeder, der seinen Müll entsorgen möchte, muss somit den Strandbereich gänzlich verlassen und teilweise einen Umweg bis zur nächsten Mülltonne in Kauf nehmen. Für die Cuxhavenerin ist klar: „Das ist sehr umständlich.“

Für die 31-Jährige sei es unbestritten, dass nicht jeder Lust habe, seinen Müll bei sich zu deponieren, bis der Strandtag zu Ende ist. Vieles lande dann im Sand an der Nordeeküste, manchmal auch im Meer. Das gehe alles zulasten der Tiere. Ein bekanntes Problem, über das auch die Schutzstation Wattenmeer auf ihrer Website aufklärt. „Die Verschmutzung der Meere und Strände mit Plastikmüll ist ein lange Zeit übersehenes, aber mittlerweile viel beachtetes Umweltthema“, heißt es dort.

Seevögel können sich zum Beispiel in treibenden Netzen verfangen und ertrinken. Im Vogelfelsen von der Insel Helgoland strangulieren sich jährlich etwa 50 Seevögel an Plastikschnüren, so die Schutzstation. Die Vögel nutzen die Schnüre als Nistmaterial. Andere Meerestiere verwechseln kleine Plastikteile mit Essbarem und verhungern, trotz vollem Magen. Ob es auch einem Tier so erging, dessen Skelett erst vor wenigen Wochen in St. Peter-Ording angespült wurde, ist ungewiss.

Müll entstehe zum einen „seeseitig“, durch Schifffahrt, Fischerei oder Offshore-Anlagen. Auf der anderen Seite aber auch „landseitig“, als durch Tourismus an den Küsten. Auch, wenn der Großteil des Mülls, der im Meer landet, laut der Schutzstation durch die Schifffahrt produziert werde, ist der landseitige Müll nicht zu unterschätzen. Denn Müll ist Müll, egal, aus welcher Quelle er stammt. Am Strand in Sahlenburg könnten weitere Mülltonnen in der Nähe der Strandkörbe entgegenwirken. Doch die sind aktuell nicht vorgesehen.

Mülleimer-Mangel am Strand in Sahlenburg: Nordseeheilbad appelliert an Strandbesucher

„Es wäre logistisch nicht sinnvoll, die Mülleimer in den Sand direkt an den Strand zu platzieren“, sagt Katharina Ziersch, Pressesprecherin der Nordseeheilbad GmbH Cuxhaven. Die Mülleimer an den Strandzugängen seien leicht zu erreichen und zu leeren. Ziel sei es zudem nicht, mehr Mülltonnen am Strand aufzustellen, sondern eher zu vermeiden, dass Müll entstehe.



„Wir appellieren an unsere Strandbesucher, weniger Verpackungen mit an den Strand zu bringen und wenn sie es doch machen, diesen wieder mit nachhause zu nehmen“, so Ziersch. Dass dieser Appell nicht bei jedem ankommt, ist augenscheinlich nicht von der Hand zu weisen. Die Cuxhavenerin wird folglich dessen bei ihren Strandbesuchen weiterhin Müll sammeln müssen.

