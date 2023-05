Motorradrennen endet tödlich: Mann in Mulmshorn verunglückt

Von: Marvin Köhnken

Auf der Rennbahn in Mulmshorn ist am Sonntag ein Motorsportler gestorben. (Archivbild) © Freese

Bei einer Rennsport-Veranstaltung in Mulmshorn ist am Sonntag ein Teilnehmer gestorben. Er war mit seinem Fahrzeug verunglückt.

Mulmshorn – Bei den Race Days in Mulmshorn im Landkreis Rotenburg ist es am Sonntag, 14. Mai, zu einem tödlichen Unfall gekommen. Laut Angaben der Polizei ist dort auf einer Sandrennbahn ein 70 Jahre alter Mann gestorben. Er war mit seinem Motorrad während eines Langbahn-Rennens von der Fahrbahn abgekommen.

Der Unfall ereignete sich am Nachmittag bei der Veranstaltung des Motorsportclubs Mulmshorn am Sottrumer Weg, teilte Sara Mehnen von der Polizeiinspektion Rotenburg am frühen Montagmorgen mit. Während des Rennens sei der 70- jährige Mann aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Langbahnmotorrad in einer Rechtskurve von der Bahn abgekommen und habe sich im unbefestigten Seitenraum mehrfach überschlagen.

Reanimation auf Rennbahn in Mulmshorn ohne Erfolg

Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen starb der Fahrer noch an der Unfallstelle, teilte Mehnen weiter mit. Die Rotenburger Polizei ermittelt nun, wie es zu dem Unfall gekommen ist.

Die Race Days fanden in diesem Jahr vom 12. bis zum 14. Mai statt. Unter anderem nehmen Motorsportler jeden Alters bei diesem Event teil, am Sonntagvormittag hatte der MSC Mulmshorn auch Rennen für Junioren angekündigt, für den Nachmittag die Siegerehrung aller Rennen des Wochenendes.