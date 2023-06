Heimtückischer Mord in Wunstorf: Prozess gegen 14-Jährigen startet am 10. Juli

Von: Marcel Prigge

Am 24. Januar tötete mutmaßlich ein 14-Jähriger einen gleichaltrigen Jungen in Wunstorf. Am 10. Juli startet der Gerichtsprozess wegen heimtückischen Mordes.

Wunstorf – Es ist ein grausamer und schrecklicher Fall, der über die Landesgrenzen von Niedersachsen hinweg an Bekanntheit gewann: Am 24. Januar soll ein 14-Jähriger in Wunstorf einen Gleichaltrigen getötet haben. Beide Jungen hatten sich zum Spielen verabredet, als einer nicht nach Hause zurückkehrte, wurde die Polizei eingeschaltet. Nun muss sich der 14-Jährige am 10. Juli am Landgericht Hannover verantworten. Die Anklage: heimtückischer Mord.

Mutmaßlich gleichaltrigen Jungen umgebracht: Prozess gegen 14-Jährigen startet am 10. Juli

Die Hauptverhandlung sei nicht öffentlich, es seien sieben Verhandlungstage angesetzt. Über den geplanten Prozessbeginn hatte zunächst die „Hannoversche Allgemeine Zeitung“ (HAZ) berichtet. Die Staatsanwaltschaft Hannover hatte im Frühjahr Anklage gegen den 14-Jährigen erhoben. Er sitzt in der Jugendanstalt Hameln in Untersuchungshaft und schweigt seit seiner Verhaftung zu den Vorwürfen. Der mutmaßliche Täter und das Opfer besuchten die gleiche Schule, gingen aber in verschiedene Klassen.

Mitarbeiter der Spurensicherung der Polizei gehen über eine Wiese im niedersächsischen Wunstorf, vorbei an einem Leichenwagen. In der Nähe wurde am 25. Januar die Leiche des 14-Jährigen gefunden. © Moritz Frankenberg/dpa

Beide hatten sich am 24. Januar dieses Jahres zum Spielen getroffen, jedoch kehrte der eine 14-Jährige nach der Verabredung nicht nach Hause zurück. Sein Vater meldete ihn bei der Polizei als vermisst. Im Zuge der Suche soll der andere Achtklässler der Polizei gesagt haben, dass er seinen Spielkameraden getötet und versteckt habe.

Nach Verabredung nicht nach Hause zurückgekommen: Hunderte Einsatzkräften suchten nach dem 14-Jährigen

Hunderte Einsatzkräfte hatten nach dem zunächst vermissten 14-Jährigen gesucht. Auf dem Gelände einer ehemaligen Gärtnerei fanden sie schließlich seine Leiche. Das Opfer sei arg- und wehrlos gewesen, hatten die Ermittler erklärt. Der Junge habe nicht damit gerechnet, dass er von seinem Spielkameraden umgebracht werden könnte.

Bei der Obduktion wurde stumpfe Gewalteinwirkung als Todesursache festgestellt. Der gewaltsame Tod des Schülers sorgte bundesweit für Erschütterung. (Mit Material der dpa)