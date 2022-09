Mord in Ostfriesland: Lebensgefährte unter Verdacht und in Haft – Femizid?

Von: Johannes Nuß

In Aurich ermittelt die Polizei nach dem Auffinden einer Frauenleiche wegen des Verdachts auf einen Femizid. Der Lebensgefährte des Opfers wurde festgenommen.

Update von Dienstag, 20. September 2022, 18:01 Uhr: Aurich – Nach dem Fund einer Frauenleiche im ostfriesischen Aurich mehren sich die Hinweise, dass es sich um einen Femizid handeln könnte. Nach dem Fund der toten 20-Jährigen ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts auf Totschlag gegen den Lebensgefährten der Frau.

Mord in Ostfriesland: Lebensgefährte unter Verdacht und in Haft – Femizid?

Der 27-Jährige wurde am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt und befindet sich nun wegen Fluchtgefahr in Untersuchungshaft, wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilten. Der Mann war am Montagmorgen, nachdem die Frau leblos in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses gefunden worden war, vor Ort wegen eines Tatverdachts festgenommen worden.

Eine Obduktion des Leichnams bestätigte am Dienstag zudem den Verdacht der Ermittlerinnen und Ermittler, dass die Frau gewaltsam ums Leben kam. Einzelheiten dazu nannte die Polizei nicht.

Mord in Ostfriesland? Polizei findet Frau tot in Mehrfamilienhaus

Erstmeldung von Montag, 19. September 2022, 19:48 Uhr: Aurich – Mord in Ostfriesland? Nach dem Fund einer toten Frau in der Wohnung eines Mehrparteienhauses an der Popenser Straße im ostfriesischen Aurich in Niedersachsen ermittelt die Polizei wegen des Verdachts auf ein Gewaltverbrechen. Ein Mann wurde vor Ort festgenommen. Eine Tatbeteiligung werde geprüft, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag gemeinsam mit.

Der Bereich vor dem Mehrparteienhaus in der Popenser Straße wurde am Vormittag durch Polizeikräfte abgesperrt. Es wurden zudem Sichtschutzzäune aufgestellt, da sich zwischenzeitlich zahlreiche Angehörige der Verstorbenen an der Örtlichkeit versammelten und die Polizeiarbeit behinderten. Eine Frau kollabierte vor Ort und musste vom Rettungsdienst behandelt werden.

Die Polizei hat nach einem mutmaßlichen Gewaltverbrechen in Ostfriesland einen Mann festgenommen.

Die Ermittlerinnen und Ermittler gehen einer Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft und der Polizei in Aurich nach davon aus, dass die 20-Jährige gewaltsam ums Leben kam. Die genauen Umstände seien Teil der Ermittlungen, hieß es.

Mord in Ostfriesland? Obduktion des Leichnams soll weitere Erkenntnisse bringen

Am Tatort sicherten die Beamtinnen und Beamten Spuren, die nun ausgewertet werden müssen. Eine Obduktion des Leichnams soll weitere Erkenntnisse bringen.

Im Einsatz waren Kräfte der Spurensicherung und des Zentralen Kriminaldienstes sowie Diensthundeführer. Die ersten eingesetzten Polizeikräfte nahmen an der Wohnanschrift eine männliche Person vorläufig fest. Eine mögliche Tatbeteiligung wird derzeit geprüft. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

