80-Jährige tot in Delmenhorst aufgefunden – Enkel gesteht Tat

Von: Yannick Hanke

Teilen

Großeinsatz für die Polizei in Delmenhorst-Deichhorst am Sonntagabend, 7. August 2022. Ein Mann wird abgeführt, die Leiche einer 80-Jährigen gefunden.

Update von Montag, 8. August 2022, 09:50 Uhr: Delmenhorst – Wie die Nordwest-Zeitung unter Berufung auf die Polizei berichtet, handelt es sich bei der festgenommenen Person um den 22 Jahre alten Enkel der tot aufgefundenen Seniorin. Der in Delmenhorst lebende Mann soll seine in Rheinland-Pfalz lebenden Angehörige am Sonntag, 7. August, darüber informiert haben, dass er seine Großmutter getötet habe. Daraufhin hätten die Angehörigen den Notruf alarmiert.

Erstmeldung von Montag, 8. August 2022, 07:31 Uhr: Delmenhorst – Sonntagabend, 7. August 2022, 21:00 Uhr, Delmenhorst-Deichhorst: Die Polizei rückt mit gleich mehreren Streifenwagen in einer eher ruhigere Wohngegend in der Jahnstraße vor. Auf einmal stürmen die Beamten ein Einfamilienhaus, auch ein Rettungswagen und der Notarzt kommen zum Einsatz. Bereits wenig später führen die Beamten einen Mann ab – und finden die Leiche der 80-jährigen Hausbesitzerin.

In Delmenhorst-Deichhorst findet die Polizei die Leiche einer 80-jährigen Frau vor. Mord wird nicht ausgeschlossen. © NonstopNews

Delmenhorst: Polizei findet 80-jährige Frau tot auf – und vermutet Mord

Wie „NonstopNews“ berichtet, wird den Polizisten in Delmenhorst-Deichhorst schnell bewusst, dass die alleinstehende Seniorin das Opfer eines Kapitalverbrechens wurde. Es wird vermutet, dass sie von dem am Tatort vorgefundenen Mann gewaltsam getötet wurde. Nachbarn hätten berichtet, dass der Enkel der 80-Jährigen immer wieder für kurze Zeit mit in dem Haus gelebt haben soll. Doch ob es sich bei dem Tatverdächtigen um den Enkel handelt, wollte die Polizei nicht verraten.

Tatort Delmenhorst-Deichhorst: Eine 80-Jährige wird tot aufgefunden, ein Tatverdächtiger besteht bereits. © NonstopNews

Im Vorfeld der Tat könnte es eine körperliche Auseinandersetzung zwischen Täter und Opfer gegeben haben. Schließlich soll der Tatverdächtige nach Beobachtungen der Anwohner eine frische Kopfplatzwunde bei seiner Festnahme gehabt haben. Den ganzen Abend über mussten die Kriminaltechniker und Ermittler der Mordkommission Spuren im Gebäude sichern. Beamte in Schutzanzügen suchten wiederum den Garten nach Hinweisen ab. Erste Ermittlungsergebnisse kündigte die Polizei für Montagvormittag, 8. August 2022, an.

Weitere Blaulicht-Meldungen aus Bremen und Niedersachsen: Polizei stoppt Raser – Mann überfällt Tankstelle

Doch damit nicht genug der Blaulicht-Meldungen aus Niedersachsen. Auf der Autobahn 2 (A2) mussten Polizisten einen Raser stellen, der 260 km/h gefahren sei. Erlaubt waren hingegen nur 130 Kilometer pro Stunde.

In Bremen wiederum überfiel ein Räuber eine Tankstelle mit einer abgebrochenen Flasche. Er konnte Bargeld und Zigaretten erbeuten und wird nun polizeilich gesucht. Im Stadtteil Vegesack versuchten indes zwei Männer, einen anderen Mann zu töten. Sie traten ihrem Opfer mehrfach gegen den Kopf, die Polizei konnte noch einschreiten.