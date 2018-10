Schadensannahmestelle zum Moorbrand nimmt erste Fälle entgegen

Meppen - Die wegen des Moorbrandes im Emsland von der Bundeswehr eingerichtete Schadensannahmestelle in Meppen hat ihre Arbeit aufgenommen.

Zum Start am Montag seien zehn E-Mails und 13 Anrufe eingegangen, sagte ein Bundeswehrsprecher. Außerdem habe ein Landwirt in dem Büro in Meppen persönlich sein Anliegen vorgetragen. Welcher Art die Schadensmeldungen waren, wollte der Sprecher nicht sagen. Die Fälle werden nun geprüft und später bearbeitet.

Der Moorbrand brach am 3. September nach einem Munitionstest aus. Die Löscharbeiten dauern an. Die Lage ist inzwischen stabil, nachdem zwischenzeitlich eine riesige Rauchwolke bis nach Bremen und darüber hinaus gezogen war. In der vergangenen Woche galt im Landkreis Emsland sogar Katastrophenalarm, weil die Behörden die Evakuierung des Ortes Stavern nicht ausschlossen. dpa

