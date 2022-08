Waffenhändler in Asendorf festgenommen – hortete er auch Spregstoff?

Von: Sebastian Peters

In der Dunkelheit haben die Spezialkräfte zugeschlagen © Sebastian Peters

Nach dem Polizeieinsatz in Asendorf sorgt ein Medienbericht für Unruhe. Hortete der mögliche Waffenhändler aus Armenien neben Waffen auch Spregstoff?

Asendorf – Mitten in der Nacht wimmelt es in dem Wald plötzlich von Spezialeinheiten der Polizei Hamburg, der Polizeipanzer Typ „Survivor“ ist vorgefahren, am Himmel kreist ein Hubschrauber in der Dunkelheit. Schwer bewaffnete SEK-Beamte aus Hamburg haben in der Nacht zu Samstag, 20. August 2022, ein Gelände in einem Waldstück in der Gemeinde Asendorf im Landkreis Harburg in Niedersachsen gestürmt.

Asendorf: angeblich Anschlag auf Atomkraftwerk geplant – Polizei soll Sprengstoff gesucht haben

Zur Unterstützung des Einsatzes hatten die Spezialkräfte den Polizeipanzer „Survivor“ dabei. © Sebastian Peters

Die Hintergründe waren am Tag des Einsatzes für die Öffentlichkeit noch völlig unklar. Am Dienstagabend, 30. August 2022, veröffentlichte die BILD-Zeitung nun angeblich brisante Details zum Spezialeinsatz in Asendorf (3.036 Einwohner). Demnach soll ein Verdächtiger, der durch den Einsatz eigentlich gefasst werden sollte, mit 200 Kilogramm Sprengstoff auf der Flucht sein.

Sein Ziel, so die Zeitung, könnte ein stillgelegtes Atomkraftwerk in Greifswald sein. Demnach soll der Verdächtige mit einem Fahrzeug und 200 Kilogramm hochexplosiven Sprengstoff C4 auf der Flucht sein.

Die Entschärfer der Polizei Hamburg waren ebenfalls vor Ort. © Sebastian Peters

Asendorf: Staatsanwaltschaft Hamburg dementiert Gerüchte über möglichen Anschlag

Zeitgleich mit dem Zugriff in Asendorf stürmten weitere Elitepolizisten zwei Wohnungen in Hamburg. Dabei wurden die Ermittler, im Gegensatz zum Objekt in Asendorf, fündig. Eine Schnellfeuerwaffe „MP“ des Typ Scorpion wurde sichergestellt. Dazu passend 90 Schuss Munition und einen Schalldämpfer, so die BILD. Auch eine Pistole wurde beschlagnahmt. Ebenfalls wurde ein verdächtiger festgenommen und der Untersuchungshaftanstalt zugeführt.

Allerdings soll es überhaupt keine Anhaltspunkte für einen Anschlag geben, so die Staatsanwaltschaft Hamburg. Oberstaatsanwältin Liddy Oechtering: „Es gibt keine validen Anhaltspunkte auf den Verstoß gegen das Sprengstoffwaffengesetzt“, die Oberstaatsanwältin weiter: „Es gibt auch keine konkreten Hinweise auf Anschläge.“ Der in Hamburg angetroffene 34-jährige Armenier sitz seit dem Einsatz in Untersuchungshaft. Hinweise auf einen weiteren flüchtigen Täter soll es bislang nicht geben.