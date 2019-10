Brennender Mini Cooper auf der A1: Insassen retten sich ins Freie

Der Mini Cooper stand innerhalb kurzer Zeit in Vollbrand.

Ein brennender Mini Cooper hat auf der Autobahn 1 zwischen Hamburg und Bremen am Sonntag für eine Vollsperrung gesorgt. Es entstand ein kilometerlanger Stau.

Hollenstedt/A1 - Zu einem Fahrzeugbrand auf der A1 zwischen Hamburg und Bremen sind am Sonntagnachmittag Beamte der Autobahnpolizei Sittensen ausgerückt. Der Mini Cooper einer 55 Jahre alten Frau aus Scheeßel geriet gegen 14 Uhr auf Höhe der Ausfahrt Hollenstedt in Fahrtrichtung Bremen in Flammen.

A1 bei Hollenstedt: Mini Cooper in Vollbrand

+ Die Polizei sperrte die A1 bei Hollstedt für die Dauer des Einsatzes. © Autobahnpolizei Sittensen Die 55-Jährige lenkte das Auto bei den ersten Anzeichen eines Feuers auf den Seitenstreifen und rettete sich gemeinsam mit der Beifahrerin ins Freie. Auch der Hund und die persönlichen Gegenstände brachten die Frauen noch rechtzeitig nach draußen, bevor der Mini Cooper in Vollbrand stand, teilt die Polizei mit.

Die Freiwillige Feuerwehr Rade rückte mit vier Fahrzeugen und 18 Fahrzeugen an, um die Flammen zu löschen. Für die Dauer des Löschangriffs sperrte die Polizei die A1 in Fahrtrichtung Bremen voll ab. Es bildete sich ein Stau mit bis zu vier Kilometern Länge.

Autobahnpolizei: Technischer Defekt Ursache für Feuer

Weder die Frauen noch der Hund sind verletzt worden. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 5.000 Euro. Nach ersten Erkenntnissen war ein technischer Defekt die Ursache für den Brand.

