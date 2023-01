Schnee in Niedersachsen: Meteorologen warnen vor Glätte in Norddeutschland

Von: Fabian Raddatz

Statt Sonne gibt es Schnee und Schneeregen. In der Nacht zu Sonntag warnen Meteorologen vor Glätte in Norddeutschland. Es kann sogar schneien.

Bremen/Hannover – Bis zu fünf Zentimeter Neuschnee möglich: Laut Deutschem Wetterdienst müssen sich Menschen in Niedersachsen am Sonntag auf Schneefall und Glätte einstellen. Die größten Chancen auf die weißen Flocken bestehen demnach vom Weserbergland bis zum Wendland. Andernorts fegt die Schneewalze mit bis zu 30 Zentimeter über Deutschland.

Am Sonntag kann es in Niedersachsen gebietsweise zu Schnee und Glätte kommen. © Matthias Bein/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbildarchiv

Da aber der Schnee abseits vom Harz nicht lange liegen bleiben wird – am Sonntag sind im Norden Temperaturen von knapp über dem Gefrierpunkt vorausgesagt – besteht Glätte-Gefahr. Autofahrer und Autofahrerinnen sollten dementsprechend vorsichtig unterwegs sein.

Schnee in Niedersachsen: So geht es die nächsten Tage weiter

In Ostfriesland kann es am Sonntag sonnige Abschnitte geben, ansonsten bleibt es wie im restlichen Niedersachsen stark bewölkt, gebietsweise gibt es Schnee oder Regen. Höchstwerte zwischen -1 Grad im Harz, in Hannover und Bremen bleibt die Temperatur mit 2 Grad leicht über dem Gefrierpunkt.

In der Nacht zu Montag lässt der Schneefall dann nach, Gefahr durch Glätte bleibt jedoch bestehen. Der Montag zeigt sich überwiegend stark bewölkt – Höchstwerte 0 bis 4 Grad. In der Nacht zum Dienstag kann sich gebietsweise gefrierender Nebel mit Reifglätte bilden.

Mehr Sonne kann dagegen am Dienstag scheinen, dafür muss sich aber erst der Nebel auflösen – das geschieht laut dem Deutschen Wetterdienst aber „zäh“. In der Nacht zu Mittwoch kommt der Nebel wieder, im Binnenland wird es kälter: 0 bis -2 Grad.