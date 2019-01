Messerangriff auf Radfahrer endet im Krankenhaus

Cuxhaven - Nach einem Streit mit drei jungen Leuten in Cuxhaven musste ein Radfahrer mit einer Stichverletzung ins Krankenhaus.

Die drei sollen den 33-Jährigen vor einem Mehrparteienhaus an der Weiterfahrt gehindert haben, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Einer der jungen Männer zog während der Auseinandersetzung am Dienstag ein Messer und fügte dem Radfahrer einen Schnitt am Oberarm zu. Dieser konnte fliehen und fuhr in ein Krankenhaus, um sich behandeln zu lassen.

Das Motiv des Trios war zunächst unklar. Einer der drei wird als "Knirps" im Alter von etwa zehn Jahren beschrieben, die beiden anderen sollen zwischen 18 und 22 Jahren alt sein. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei in Cuxhaven unter Telefon 04721/5730 zu wenden.

