Mehrere Schwerverletzte bei Frontal-Crash – VW und BMW rasen ineinander

Von: Johannes Nuß

© Ortsfeuerwehr Schiffdorf

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Niedersachsen hat es am Freitagabend mehrere Schwerverletzte gegeben. Zwei Autos waren frontal ineinander gerast.

Schiffdorf – Bei einem schweren Verkehrsunfall in Schiffdorf (Landkreis Cuxhaven) in Niedersachsen sind am Freitagabend, 27. Januar 2023, gegen 18:00 Uhr mehrere Personen schwer verletzt worden. Wie Feuerwehr Schiffdorf in einem Bericht an die Presse mitteilt, ereignete sich der Unfall auf der Sellstedter Straße zwischen Sellstedt und Schiffdorf im Cuxland.

Aufgrund der Notrufmeldung, dass zwei Pkw frontal zusammen gestoßen waren und es mehrere Verletzte gab, wurde gegen 18:13 Uhr ein Großaufgebot aus Rettungskräften alarmiert. Neben den Feuerwehren Schiffdorf, Geestenseth und Bexhövede waren fünf Rettungswagen, ein Notarzt und mehreren Polizeistreifen im Einsatz.

Was war geschehen? In einer leichten Rechtskurve überschritt ein mit fünf Personen besetzter VW Sharan aus ungeklärter Ursache die Mittellinie und kollidierte auf der Gegenfahrbahn mit einem BMW, in dem eine junge Frau in Richtung Sellstedt fuhr.

Nach ersten Meldungen sollten sich Personen in ihren Fahrzeugen befinden und eingeklemmt sein, dies konnte nach Ankunft der ersten Einsatzkräfte nicht bestätigt werden. Umgehend unterstütze die Feuerwehr bei der Versorgung der Patienten, bis zum Eintreffen weiterer Rettungswagen. Teilweise mussten die Insassen der Fahrzeuge mit schwerem Gerät befreit werden.

Des Weiteren sicherte die Feuerwehr den Brandschutz der beiden Fahrzeuge, leuchtete die Einsatzstelle aus und sperrte die Kreisstraße zwischen Sellstedt und Schiffdorf in beide Richtungen voll. Zusätzlich sicherte die Feuerwehr noch die Fahrzeuge, klemmte die Batterien der beiden Fahrzeuge ab und streute Betriebsstoffe mit Sand ab.

Zwei Personen wurden bei dem Verkehrsunfall schwer verletzt und wie drei weitere verletzte Personen auf Krankenhäuser in der Region aufgeteilt. Ein Insasse des VW Sharan blieb praktisch unverletzt und konnte nach rettungsdienstlicher Sichtung die Unfallstelle verlassen.

Zur Reinigung der Straße wurde eine Spezialfirma hinzugezogen. Ebenso ein Abschleppunternehmen, das die beiden zerstörten Fahrzeuge borgen und abtransportieren konnte. Gegen 21 Uhr gab die Feuerwehr die Sperrung der Straße wieder frei und verließ die Einsatzstelle.