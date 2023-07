Mehr Kontrolle von oben: Polizei Niedersachsen erhöht Anzahl an Drohnen

Von: Sebastian Peters

Teilen

Die Polizei in Niedersachsen rüstet mit „Augen aus der Luft“ auf. Mehrere neue Drohnen werden angeschafft. (Symbolfoto) © David Young/dpa

Die Polizei in Niedersachsen investiert in fliegende Augen. Die Drohnen sollen unter anderem an Tatorten oder für die Vermisstensuche genutzt werden.

Hannover – In Niedersachsen rüstet die Polizei auf und plant den zukünftigen landesweiten Einsatz von Drohnen. Das Einsatzgebiet dieser ferngesteuerten Geräte reicht von der Suche nach Vermissten, über die Dokumentation von Tatorten, bis hin zur Koordination von Einsatzkräften, wie das Innenministerium in Hannover bekannt gab.

Mehr Polizei-Drohnen: Flotte wird für flächendeckenden Einsatz deutlich aufgestockt

In den vergangenen Jahren hat die Polizei ihre Drohnenflotte deutlich aufgestockt: Von drei Geräten im Jahr 2020 auf mittlerweile 21. Dies bedeutet jedoch nicht automatisch, dass sie landesweit verfügbar sind. Aktuell stehen die Drohnen nur der Zentralen Polizeidirektion in Hannover sowie den Polizeiinspektionen in Harburg und Wilhelmshaven zur Verfügung.

Das Innenministerium plant allerdings die flächendeckende Stationierung in den regionalen Polizeidirektionen, um bei Bedarf schnell reagieren zu können. Neben der Zentralen Polizeidirektion gibt es in Niedersachsen sechs weitere regionale Polizeidirektionen: Hannover, Lüneburg, Oldenburg, Osnabrück, Göttingen und Braunschweig.

Täglich um 18 Uhr per Mail: Unser Newsletter aus der Region, für die Region – hier kostenlos anmelden!

Auch wenn das Ministerium mitteilte, dass derzeit keine unmittelbare Erhöhung des Drohnenbestands geplant ist, so behält die Polizei die technische Weiterentwicklung dieser Geräte im Auge. Weitere Anschaffungen könnten, je nach Bedarf und Fortschritt, im Einzelfall geprüft und vorgenommen werden. (Mit Material der dpa)