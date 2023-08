„Massenanfall von Verletzten“ – Schwerer Unfall im Kreis Vechta: Mazda rammt Mercedes

Von: Lia Stoike

Am vergangenen Samstagabend rammte ein Mazda einen Mercedes. Durch die Unfallfolgen wurden zehn Menschen verletzt.

Niedersachsen – Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Samstagabend, 19. August 2023, gegen 23:00 Uhr in Damme/Dümmerlohausen, bei dem zehn Menschen verletzt wurden. Ein 26-jähriger Mann aus der Ukraine fuhr mit einem in Lettland zugelassenen PKW Mazda auf der L853 von Lembruch (Landkreis Diepholz) kommend, in Richtung Damme (Landkreis Vechta). An einer Kreuzung auf der L853 beabsichtigte der 26-jährige Ukrainer, nach links in die Straße „Seeblick“ abzubiegen. Dabei stieß der Mazda mit der linken Frontseite gegen einen Mercedes eines 20-jährigen Fahrers.



Schwerer Unfall im Kreis Vechta: Mazda rammt Mercedes – der hatte eigentlich Vorfahrt

Dieser hatte Vorfahrt. Offenbar versuchte der Fahrer des Mazdas kurz vor dem herannahenden Mercedes abzubiegen. Die Wucht des Aufpralls schleuderte den Mercedes in einen Graben. Vier Insassen des Mercedes erlitten Verletzungen. Der Mazda des Unfallverursachers wurde im vorderen Bereich stark beschädigt und kam im Kreuzungsbereich zum Stillstand. Insgesamt wurden auch in dem Mazda vier Personen durch die Kollision verletzt.

Ein schwerer Unfall ereignete sich kürzlich im Kreis Vechta. Ein Mazda rammte dabei einen Mercedes. © Nord-West-Media TV

Ein hinter dem unfallverursachenden Mazda fahrender PKW Ford Kuga wurde von herumfliegenden Trümmern getroffen, wodurch der Fahrer und der Beifahrer leicht verletzt wurden. Als Reaktion darauf wurde der „Massenanfall von Verletzten, mit zehn Verletzten“ ausgerufen, wodurch zahlreiche Rettungswagen und Notärzte zur Unfallstelle eilten. Aufgrund der Vermutung von eingeklemmten Personen in den Unfallfahrzeugen waren auch Feuerwehrkräfte vor Ort.

Mazda rammt Mercedes: Schwerer Unfall sorgt für erhebliche Verkehrsbehinderungen

Glücklicherweise befand sich niemand in den Fahrzeugen in einer lebensbedrohlichen Situation. Die Feuerwehr musste ausgelaufene Betriebsstoffe aufnehmen und aufsaugen, und sie unterstützte die Polizei bei der Sicherung der Unfallstelle. Der Rettungsdienst des Landkreises Vechta erhielt Unterstützung von Rettungs- und Notarztfahrzeugen aus dem benachbarten Landkreis Diepholz, Niedersachsen. Die L853 war für mehrere Stunden gesperrt, was aufgrund der Veranstaltung „Der Dümmer brennt“ zu erheblichen Verkehrsbehinderungen führte.



Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Lia Stoike sorgfältig geprüft.