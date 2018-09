Legehennenhaltung: Masse ist nicht das Problem - ein Interview

Syke - Tausende Legehennen unter einem Dach – das scheinen unglaublich viele zu sein. Aber ist die Haltung einer solchen Masse wirklich ein Problem? Ein Gespräch mit Ute Knierim, Professorin für Nutztierethologie und Tierhaltung an der Universität Kassel. Die Fragen stellte Katia Backhaus.

Wie ist der Begriff Massentierhaltung definiert?

Ute Knierim: Ich halte von diesem Begriff gar nichts. Er ist sehr emotional besetzt und sehr unscharf. Wenn man von der Biologie ausgeht, dann weiß man, dass die Vorfahren der Legehennen in sehr kleinen Gruppen durch den südostasiatischen Dschungel gestreift sind. Etwa zehn Tiere, das ist die natürliche Gruppengröße, in der es auch eine feste Sozialordnung gibt. Hennen im Stall sind domestiziert, aber die grundsätzliche Verhaltensorganisation ist nur wenig verändert.

Wären mehr als zehn Legehennen Massentierhaltung?

Knierim: Die Frage, die viele stellen, ist: Wie viele Hennen können sich wechselseitig erkennen? Da geht es darum, ob die Tiere eine stabile Sozialordnung bilden können. Was man in Studien feststellt, ist, dass es in kleinen Gruppen, in denen es eine Rangordnung gibt, auch mehr Auseinandersetzungen gibt. Bei großen Gruppen gibt es weniger Interaktionen, weniger Auseinandersetzungen.

Die Grenze zwischen einer personalisierten Sozialordnung und einer anonymisierten könnte bei etwa 100 Tieren liegen, dazu hat es Versuche gegeben. Aber wenn man alles über dieser Grenze Massentierhaltung nennt, dann fällt da die komplette Wirtschaftshaltung von Legehennen darunter.

+ Ute Knierim (57) ist Professorin für Nutztierethologie und Tierhaltung an der Uni Kassel. Sie hat ein Managementtool zur Verbesserung des Wohlbefindens von Legehennen mitentwickelt. © Knierim

Ist es für Legehennen ein Problem, wenn sie zu mehreren Tausend leben?

Knierim: Das hat mit Rückzugsmöglichkeiten zu tun, mit der Frage, wie viel Staub und wie viel Lärm die Tiere aushalten müssen, und damit, wie der Stall gemanagt wird. Grundsätzlich kann man sagen, je größer die Zahl der Tiere im Stall, umso höher ist das Risiko, dass etwas passiert, dass Tiere belastet werden. Aber gleichzeitig kann der Legehennenhalter mit einem größeren Stall mehr Fachwissen haben und leichter Maßnahmen für das Tierwohl umsetzen, weil die Kosten pro Huhn oder Ei im Vergleich zu einer kleinen Haltung niedriger sind.

Also ist die Frage nach der Tierzahl nur ambivalent zu beantworten?

Knierim: Ja. Es hängt davon ab, wie es gemacht wird, wie der Stall gemanagt wird. Man wird sowohl kleine als auch große Ställe finden, in denen es Probleme gibt oder es gut läuft. Ich persönlich würde sagen: Kleiner wäre besser. Denn gerade bei der Freilandhaltung ist es schwierig, bei großer Tierzahl so gute Bedingungen zu haben wie bei einer kleinen. Die Tiere neigen in großen Gruppen dazu, weniger rauszugehen, auch, weil die Wege weiter sind oder sie die Auslaufklappen gar nicht so wahrnehmen.

Kurz und knapp gesagt: Es kommt weniger auf die Zahl der Legehennen an als auf das Stallmanagement?

Knierim: Im Großen und Ganzen ja.

