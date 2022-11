Mann wird von Zug überrollt und stirbt

Von: Bona Hyun

Ein Mann wurde von einem Zug überrollt und erlitt tödliche Verletzungen. Er starb noch am Unfallort. © Horst Galuschka/imago (Symbolbild)

Ein Mann wurde im Landkreis Cloppenburg von einem Zug überrollt. Der Arbeitsunfall endete für den 37-Jährigen tödlich.

Löningen – Ein Arbeitsunfall mit fatalen Folgen: Ein Mann ist in Löningen im Landkreis Cloppenburg von einem Zug überrollt und tödlich verletzt worden. Der Mann sei am Montagmittag bei Rangierarbeiten von einem Güterzug auf die Gleise gefallen, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Der Zug konnte demnach nicht mehr rechtzeitig gestoppt werden und rollte über den 37-Jährigen. Er starb noch an der Unfallstelle in einem Gewerbegebiet. Die Berufsgenossenschaft wurde eingeschaltet.

Mann wird von Zug überrollt und stirbt – weitere Meldungen aus Cloppenburg

Weitere tödliche Unfälle aus dem Landkreis Cloppenburg: Bei einem Unfall starb ein 44-Jähriger nach einer Kollision mit einem anderen Fahrzeug. Ein Fahrer erlitt nach einem Verkehrsunfall in Cloppenburg lebensgefährliche Verletzungen. Ein zweiter Fahrer wurde schwer verletzte – beide Fahrer wurden von der Feuerwehr aus ihren Wagen befreit. (Mit Material der dpa)