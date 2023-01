Mann von Straßenbahn erfasst und mitgeschleift – er stirbt noch am Unfallort

Ein Mann in Hannover wurde von einer Straßenbahn mitgeschleift und erlag seinen Verletzungen. © Maximilian Koch/Imago

Ein Mann ist am Donnerstagvormittag in Hannover von einer Straßenbahn erfasst und mitgeschleift worden. Er überlebte den Unfall nicht.

Hannover – In Hannover ist ein Mann von einer Straßenbahn erfasst worden und seinen Verletzungen noch am Unfallort erlegen. Der Mann sei aus ungeklärter Ursache am Donnerstagvormittag an einer Endstation, an der alle Fahrgäste aussteigen mussten, zwischen zwei Waggons geraten, sagte ein Polizeisprecher am 5. Januar 2023.

Schrecklicher Unfall in Hannover: Mann wird von Straßenbahn mitgeschleift und stirbt

Als die Bahn gegen 11:00 Uhr zum Wenden eine Schleife fuhr, wurde der Mann mehrere Meter mitgeschleift. Rettungskräfte konnten am Unfallort nur noch den Tod feststellen. Ob der Mann zuvor in der Bahn saß, war zunächst noch unklar. Die Bahnstrecke in dem Bereich wurde vorübergehend gesperrt.

Auch darüber hinaus kam es in Niedersachsen in den vergangenen Tagen vermehrt zu Einsätzen der Polizei. Im Landkreis Oldenburg randalierten Unbekannte in einem Bahnhof und beschädigten den Fahrstuhl sowie das Wartehäuschen. In Bremen hatte es derweil die Feuerwehr zu Silvester besonders schwer, da Vermummte die Einsatzkräfte attackierten. (Mit Material der dpa)