Mann schwimmt durch Weser – und überlebt

Glück hatte ein Badegast am Strand in Elsfleth bei Bremen. Er entschied sich, bei starkem Schiffsverkehr die Weser zu durchschwimmen.

Elsfleth – Der Mann war am Strand von Oberhammelwarden in Elsfleth ins Wasser gestiegen und wollte die Weser ohne Hilfsmittel durchqueren. Zeugen riefen die Polizei. Diese konnte den Schwimmer aber zunächst nicht ausfindig machen; es wurde eine Warnung an Schiffe und Sportboote herausgegeben. Von denen waren zum Zeitpunkt viele auf der Weser.

Die Polizei warnte in dem Zusammenhang vor den Gefahren, die Schwimmen in Flüssen mit sich bringt.

„Der 48-jährige Mann kehrte schließlich zu Fuß zu seiner Familie zurück, da er nach eigenen Angaben durch die starke Strömung mindestens einen Kilometer weit in Richtung Huntesperrwerk getrieben wurde“, schreibt die Polizei in einer Mitteilung.

Mann schwimmt durch Weser – Ordnungsverfahren eingeleitet

Den Schwimmer erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren, da das Schwimmen im Fahrwasser nicht nur gefährlich, sondern auch verboten sei, so die Polizei.

„Die Wasserschutzpolizei Brake weist in diesem Zusammenhang noch einmal eindringlich darauf hin, dass das Schwimmen in der Weser extrem gefährlich ist.“ Starke Strömungen, kalte Unterwasserverwirbelungen, reger Schiffs- und Sportbootverkehr sowie baggernde Schiffe mit Sogwirkung seien nur vier aus einer Vielzahl an Gefahren, die Badende beachten müssten.

Ein Drittel der tödlichen Badeunfälle in Niedersachsen passierten laut DLRG-Statistik im letzten Jahr in Flüssen.

