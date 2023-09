Mann missbraucht Pony: Polizei nimmt Tatverdächtigen (27) fest

Von: Sebastian Peters

Pony-Missbrauch in Seevetal-Maschen: Ein 27-Jähriger wurde anhand Überwachungsbildern als Tatverdächtiger festgenommen. PETA zeigt sich besorgt.

Seevetal-Maschen – Die Polizei Seevetal konnte am Dienstagabend, 5. September, dank eines Zeugenhinweises einen entscheidenden Erfolg in einem erschütternden Fall von Tierquälerei verzeichnen. Ein 27-jähriger Mann aus Stelle ist aufgrund von Bildaufnahmen aus einer Überwachungskamera als Tatverdächtiger identifiziert und verhaftet worden. Er soll sich am 25. August unbefugt Zutritt zu einer Weide am Birkenmoor verschafft und mindestens ein Pony missbraucht haben.

Fahndung nach Tierquäler in Seevetal-Maschen erfolgreich – Polizei kann Tatverdächtigen verhaften

Der Mann, der auf den Aufnahmen schlank erscheint, trug zur Tatzeit einen Jogginganzug und ein T-Shirt. Er hat zudem kurz geschorene Haare und einen Bart. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass gegen ihn bereits zwei Vollstreckungshaftbefehle in Sachsen-Anhalt wegen anderer Delikte vorlagen. Der 27-Jährige wurde daraufhin in Polizeigewahrsam genommen und ist am Donnerstag in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert worden.

Bilder aus der Infrarotkamera zeigen den Täter, der sich kurz zuvor an dem Pony verging. (Archivmaterial) © Lenthe-Medien

Die Tierrechtsorganisation Peta, die eine Belohnung von 500 Euro für Hinweise ausgesetzt hatte, die zur Verurteilung der verantwortlichen Person führen, zeigte sich besorgt über solche Vorfälle. „Es ist erschreckend, wie häufig Pferde von Menschen auf grausame Art misshandelt, verletzt oder getötet werden“, so Monic Moll, Fachreferentin bei Peta. Peta fordert zudem ein behördliches Register zur Erfassung von Fällen der Tierquälerei.

Das Veterinäramt des Landkreises Harburg wird die weiteren Ermittlungen in Bezug auf den Verstoß gegen das Tierschutzgesetz übernehmen. Tierquälerei stellt eine erhebliche Straftat dar, die gemäß Paragraf 17 des Tierschutzgesetzes mit Geldstrafen oder einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren belegt werden kann.