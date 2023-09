Kurioser Einsatz in Niedersachsen: Mann kämpft mit Automaten um Zigarettenpackung – und verliert

Von: Erik Scharf

Die Zigarettenschachtel kommt nicht aus dem Automaten. Also greift ein Mann tiefer in den Ausgabeschacht – und bleibt dort stecken.

Uslar – Das Gefühl ist vielen Menschen durchaus bekannt. Das Geld ist eingeworfen, die Nummer des gewünschten Artikels gedrückt – jetzt fehlt nur noch die Ware. Und genau an dieser Stelle beginnt an Automaten hin und wieder ein Problem. Denn so wirklich greifbar wird der Artikel nicht, oft kann man sogar dabei zuschauen, wie die Spiralen das Produkt nicht in den Schacht fallen lassen.

So oder so ähnlich ist es nun einem Mann in Bodenfelde in Südniedersachsen passiert. Seine Zigarettenschachtel schaffte den Weg nicht bis nach draußen. Doch Bedürfnis ist Bedürfnis. Und bezahlt war der Nachschub am Samstagabend (9. September) zu später Stunde gegen 22.45 Uhr auch schon.

Notarzt und Feuerwehr befreien Mann aus Zigarettenautomaten

Also griff der 37-Jährige beherzt ins Innere des Automaten in der Uslarer Straße, um doch noch an die Zigarettenschachtel zu kommen. Doch jetzt ging der Ärger erst richtig los. Wie aus einem Bericht der Polizei Northeim hervorgeht, blieb der Mann mit seiner Hand im Ausgabeschacht stecken und konnte sich nicht mehr selbstständig befreien.

Immerhin konnte der Mann mit seinen verbliebenen fünf Fingern noch Hilfe holen. Notarzt und Feuerwehr befreiten den 37-Jährigen aus seiner misslichen Lage, anschließend ging es für ihn zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus.

Die wichtigste Frage blieb im Bericht der Polizei aber ungeklärt. Ob der Mann schlussendlich seine Zigarettenschachtel mit nach Hause nehmen konnte, ist nicht bekannt. Nach einer solchen Aufregung hätte ein kräftiger Zug an der Fluppe sicher zur Entspannung beigetragen. (esa)

