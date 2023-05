Deutschland schmiert bei Pressefreiheit ab: Angriffe auf Journalisten auch in Niedersachsen

Von: Andree Wächter

Bitter: Deutschland ist im Ranking der Pressefreiheit auf Platz 21 abgerutscht. Auch in Niedersachsen ist es zu Angriffe auf Journalisten gekommen.

Hannover – Am 3. Mai ist der Tag der Pressefreiheit. Dass Journalisten in Ländern wie Russland oder Belarus nicht frei arbeiten können, ist bekannt. Doch auch in Deutschland ist nicht alles wie in Bullerbü, ganz im Gegenteil. Im weltweiten Ranking der Pressefreiheit ist Deutschland auf Platz 21 abgerutscht. In den Jahren zuvor lag Deutschland auf den Plätzen 16 und 13. Dies berichtet Reporter ohne Grenzen. Ganz vorne im Ranking stehen Norwegen, Irland und Dänemark. Wenig verwunderlich sind die beiden letzten Plätze: China vor Nordkorea.

Die Organisation nennt zwei Gründe für den Abstieg. Länder wie die Niederlande, Tschechien, Kanada, Lettland, Samoa und die Slowakei sind vorbeigezogen. Des Weiteren haben die Übergriffe auf Journalisten in Deutschland zugenommen. Ein Großteil stehe in Zusammenhang mit verschwörungsideologischen, antisemitischen und extrem rechten Kontexten. 54 der 103 Angriffe auf Journalisten passierten in ostdeutschen Bundesländern, schreibt Reporter ohne Grenzen. „Spitzenreiter“ im Westen ist Bayern mit zehn verifizierten Angriffen.

Doch wie sieht es in Niedersachsen aus? Eine Anfrage bei den beiden DJV-Landesverbänden Bremen und Niedersachsen zum Tag der Pressefreiheit hat ergeben, dass es im Zeitraum 2022 bis Mai 2023 mehrere Vorfälle gab. Er wohl bekannteste ereignete sich im Februar dieses Jahres, als Ballettchef Marco Goecke der FAZ-Kritikerin Wiebke Hüster Hundekot ins Gesicht schmierte. Dazu gab es drei weitere verifizierte Vorfälle. In Bremen gab es keinen und in Hamburg einen, so Reporter ohne Grenzen.

Die Ausrüstung eines Kamerateams liegt nach einem Übergriff auf dem Boden. Angriffe auf Pressevertreter nehmen weiter zu. © Christoph Soeder/dpa/Archiv

Ein Problem scheint zu sein, dass Übergriffe auf Journalisten juristisch kaum aufgearbeitet werden. Mitte Februar stellte die Staatsanwaltschaft Braunschweig bereits zum zweiten Mal Ermittlungen wegen des Verdachts der Volksverhetzung wieder ein.

Hintergrund war, dass am Volkstrauertag 2020 der Vorsitzende der Partei „Die Rechte“ die Journalisten als Judenpresse bezeichnete und ihnen mit „Feuer und Benzin“ drohte, schreibt der DJV Niedersachsen.

Für den Tatbestand der Volksverhetzung fehle es an einer klar abgrenzbaren Personengruppe als Adressatin: „Auch wenn die antisemitische Gesinnung des Beschuldigten hier amtsbekannt ist, waren die konkreten Äußerungen doch eindeutig gegen die Pressevertreter gerichtet, bei denen es sich nicht um Juden gehandelt haben dürfte“, heißt es in dem Bescheid.

Tag der Pressefreiheit am 3. Mai: Weltweit 67 Journalisten getötet

Den Tag der Pressefreiheit hat die UN auf den 3. Mai gelegt. UN-Generalsekretär António Guterres hat die Bedeutung der Pressefreiheit als Basis für Demokratie und Gerechtigkeit hervorgehoben. Eine freie Berichterstattung liefere die nötigen Fakten, um sich Meinungen zu bilden und die Mächtigen mit der Wahrheit zu konfrontieren, hieß es in einer Erklärung von Guterres zum Internationalen Tag der Pressefreiheit am Mittwoch. „Sie repräsentiert den Lebensnerv der Menschenrechte. Aber in jedem Winkel der Welt ist die Pressefreiheit Angriffen ausgesetzt.“

Rangliste Pressefreiheit 2023 - Top Ten Platz 1: Norwegen Platz 2: Irland Platz 3: Dänemark Platz 4: Schweden Platz 5: Finnland Platz 6: Niederlande Platz 7: Litauen Platz 8: Estland Platz 9: Portugal Platz 10: Timor-Leste

Mindestens 67 Medienschaffende wurden nach Angaben von Guterres 2022 getötet, Journalisten würden direkt zur Zielscheibe von Angriffen, während sie versuchten, ihrer Arbeit nachzugehen. „Hört auf, Journalisten dafür festzunehmen und zu inhaftieren, weil sie ihren Job machen“, rief Guterres die Staatengemeinschaft auf. „Stoppt die Angriffe auf die Wahrheit und diejenigen, die die Wahrheit verkünden.“ Mit Material der dpa.