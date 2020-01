Lüneburg: Mann will seinen Hund retten und stirbt in Fischteich

Tragisches Unglück: Am Silvesternachmittag ertrank ein 40-jähriger Mann aus dem Landkreis Lüneburg beim Versuch seinen Hund aus einem Fischteich zu retten.

Aufgrund der sehr kalten Wassertemperatur gelang es dem Mann nicht mehr sich über Wasser zu halten. Der Mann wurde durch eine Frau aus dem Wasser gerettet und am Ufer unverzüglich durch Ersthelfer reanimiert. Diese Maßnahmen blieben allerdings erfolglos. Der Mann verstarb im weiteren Verlauf. Der in Not geratene Hund überlebte den Vorfall unbeschadet.

Quelle: kreiszeitung.de