LNG-Terminal Wilhelmshaven: Rund 300 Einwände gegen Betrieb

Von: Johannes Nuß

Bis zum Ende der Einspruchsfrist am vergangenen Donnerstag sind rund 300 Einwände gegen das im Bau befindliche LNG-Terminal in Wilhelmshaven bei den Behörden eingegangen. Diese werden nun geprüft. (Archivbild) © Sina Schuldt/dpa

Gegen das im Bau befindliche LNG-Terminal in Wilhelmshaven mehren sich die Gegenstimmen – vor allem mit Blick auf den Umweltschautz.

Wilhelmshaven – Deutschland muss unabhängiger von russischem Gas werden. Um genau dieses Ziel zu erreichen, entsteht derzeit ein sogenanntes LNG-Terminal in Wilhelmshaven in Niedersachsen. Läuft alles nach Plan, wird hier schon im Dezember 2022 das erste Schiff mit Flüssiggas anlanden. Doch es mehren sich die Einwände gegen den Betrieb, rund 300 sollen es laut Behördenangaben sein, berichtet die Nachrichtenagentur dpa.

LNG-Terminal Wilhelmshaven: Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz prüft Einwendungen nun

Denn im Zuge des wasserrechtlichen Erlaubnisverfahrens für das Importterminal für Flüssigerdgas (LNG) in Wilhelmshaven sind bei der zuständigen Behörde rund 300 Einwendungen eingegangen. Die meisten Einwendungen thematisierten das vom Betreiber Uniper beabsichtigte Einleiten von mit Bioziden behandeltem Abwasser des Terminalschiffes „Höegh Esperanza“ in die Nordsee, teilte eine Sprecherin des Niedersächsischen Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) mit. Die in dem Verfahren verkürzte Frist für Einwendungen von Verbänden und Personen war in der Nacht zum Donnerstag abgelaufen. Der NLWKN sichte und prüfe jetzt alle Einwendungen, sagte die Sprecherin.

Uniper beabsichtigt, jährlich bis zu 178 Millionen Kubikmeter mit Bioziden behandelte Abwässer des Schiffes in die Nordsee einzuleiten. Umweltverbände befürchten, dass die Konzentration zu hoch ist und sehen Gefahren für die Nordsee und das Wattenmeer. Sie kritisieren zudem, dass die Genehmigung ohne Befristung beantragt wird. Demnach könnten die Abwässer bis zum Jahr 2043 eingeleitet werden.

LNG Terminal Wilhelmshaven: Deutschland will unabhängiger vorn russischen Gaslieferungen werden

Um unabhängiger von Gaslieferungen aus Russland zu werden, soll von Dezember an in Wilhelmshaven LNG an dem schwimmenden Terminal umgeschlagen werden. Anvisiert ist früheren Angaben zufolge ein Umschlag bis zu 7,5 Milliarden Kubikmetern Erdgas pro Jahr – das sind etwa 8,5 Prozent des deutschen Gasbedarfs. Dazu wird die bestehende Umschlaganlage Voslapper Groden ertüchtigt. Über die wasserrechtliche Erlaubnis entscheidet der NLWKN. Für andere Teile des Terminals, etwa die Ausbaggerung der Zufahrt, liegen Planfeststellungsbeschlüsse bereits vor. (mit dpa-Material)