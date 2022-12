Spezialschiff am LNG-Terminal in Wilhelmshaven eingetroffen – Samstag kommt Scholz

Von: Johannes Nuß

Am neuen LNG-Terminal in Wilhelmshaven wird Donnerstag ein Spezialschiff eingetroffen, das LNG wieder in Flüssiggas umwandelt. Samstag kommt Bundeskanzler Scholz.

Update von Donnerstag, 15. Dezember 2022, 16:39 Uhr: Das Spezialschiff „Höegh Esperanza“ zur Umwandlung von verflüssigtem Erdgas (LNG) in den gasförmigen Zustand ist in der Jade vor Wilhelmshaven angekommen. Das rund 300 Meter lange Schiff steuerte am Donnerstagnachmittag seinen künftigen Liegeplatz an einem neu gebauten Anleger nördlich des Tiefwasserhafens Jade-Weser-Port an. Als technisches Herzstück des LNG-Importterminals soll das Schiff in den nächsten Jahren das von Tankschiffen angelieferte LNG anlanden und wieder in einen gasförmigen Zustand umwandeln. Der erste Frachter, der nur LNG transportiert, wird Mitte Januar erwartet. Zahlreiche Einsatzkräfte der Polizei sicherten das Schiff und den Anleger ab.

LNG-Terminal in Wilhelmshaven: Spezialschiff erwartet – Samstag kommt Bundeskanzler Olaf Scholz

Erstmeldung von Donnerstag, 15. Dezember 2022, 13:52 Uhr: Wilhelmshaven – Großer Bahnhof zum Wochenende in Wilhelmshaven in Niedersachsen: Zunächst wird am Donnerstag ein Spezialschiff erwartet, das bereits mit LNG beladen ist. Das Spezialschiff „Höegh Esperanza“, das unter norwegischer Flagge fährt, wird im Laufe des Donnerstags an der Nordseeküste erwartet und soll schließlich im nahegelegenen Hooksiel festmachen, wie die Nachrichtenagentur dpa berichtet.

Das Spezialschiff „Höegh Esperanza“ zur Umwandlung von verflüssigtem Erdgas (LNG) in den gasförmigen Zustand ist in der Jade vor Wilhelmshaven angekommen. © Sina Schuldt/dpa

Das Schiff ist bereits mit LNG beladen, soll als schwimmende Plattform dienen und helfen, von Tankern angeliefertes LNG anzulanden und wieder in einen gasförmigen Zustand umzuwandeln. Der erste Frachter, der nur LNG transportieren wird, wird im Januar erwartet, heißt es.

Zur Ankunft des Schiffes hält sich auch die Polizei bereit. Seit dem Mittag kreist bereits ein Polizeihubschrauber über der Stadt und Polizeikräfte haben rund um das LNG-Terminal Straßen gesperrt. Zudem gilt ein Flugverbot für Drohnen im Umkreis von 2,5 Kilometern. Es gebe aber keine konkrete Gefahrenlage, sagte der Sprecher der Polizeidirektion Oldenburg, Helge Cassens, am Donnerstagmittag. „Wir haben keine Erkenntnisse darüber, dass es heute Störungen geben soll.“

Polizei zur Eröffnung von LNG-Terminal in Wilhelmshaven mit Großaufgebot im Einsatz

Die Polizei sei mit einer großen Anzahl von Kräften im Einsatz, sagte der Sprecher. „Wir haben Einsatzkräfte auf See, an Land und auch in der Luft.“ Neben Beamten der Polizeidirektion Oldenburg, der Wasserschutzpolizei und der Bereitschaftspolizei des Landes Niedersachsen sei auch ein Spezialeinsatzkommando vor Ort. „Unsere Hauptaufgabe hier ist eindeutig, das LNG-Terminal zu schützen und auch das eintreffende Schiff hier zu schützen“, sagte Cassens.

Am Donnerstag wird in Wilhelmshaven das Spezialschiff „Höegh Esperanza“ erwartet, bevor am Freitag die letzte Genehmigung zum Betreiben des neuen LNG-Terminals erteilt werden soll. Am Samstag wird dann zur feierlichen Eröffnung unter anderem Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) erwartet. © Kay Nietfeld/dpa/Montag

Für Samstag ist die feierliche Inbetriebnahme der Anlage mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) geplant, bevor nach Angaben des Terminal-Betreibers Uniper am 22. Dezember erstmals Gas ins deutsche Pipelinenetz eingespeist werden soll. Der in wenigen Monaten verwirklichte Bau des LNG-Terminals ist Teil der Bemühungen Deutschlands, unabhängig von Gaslieferungen aus Russland zu werden. Ebenfalls am Samstag werden in Wilhelmshaven Vizekanzler Robert Habeck (Grüne), Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) sowie Energieminister Christian Meyer (Grüne) und Wirtschaftsminister Olaf Lies (SPD) erwartet.

LNG-Terminal in Wilhelmhaven: Ausstehende Genehmigungen sollen Freitag übergeben werden

Die noch ausstehenden wasser- und emissionsrechtlichen Genehmigungen sollen am Freitag übergeben werden. Für die Genehmigung und den Betrieb sind hohe Umwelt- und Sicherheitsstandards zum Schutz des Gewässers, der Umwelt und der Bevölkerung verpflichtend, so das Niedersächsische Umweltministerium dazu in einer Pressemitteilung. Zudem wurde die 26 Kilometer lange Gasleitung von Wilhelmshaven zum Gasspeicher in Etzel fertiggestellt. Die Leitung kann zukünftig auch für den Transport von Wasserstoff genutzt werden.

„Unsere Behörden haben die Umweltverträglichkeit des Vorhabens intensiv nach geltendem europäischen und deutschem Recht geprüft. Dafür danke ich sehr. Dabei ging es um mögliche Auswirkungen auf die Gewässerökologie und die Einhaltung der europäischen Wasserrahmenrichtlinie. Denn bei aller Schnelligkeit darf es in diesem sensiblen Umfeld keinen Umweltrabatt geben und den gibt es auch nicht“, so Niedersachsens Energie- und Umweltminister Christian Meyer im Hinblick auf die hohen Auflagen wie ein gewässerökologisches Monitoring, ein Minimierungskonzept bei den Einleitungen und die Vorgaben zur Betriebssicherheit. Eingehend geprüft wurden auch die mehr als 300 Einwendungen von Umweltverbänden sowie Bürgerinnen und Bürgern, die im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung eingegangen sind.

LNG-Terminal fertiggestellt: 26 kilometerlange Pipeline in Niedersachsen in nur 12 Wochen realisiert

Fertiggestellt wurde inzwischen auch die Wilhelmshavener Anbindungsleitung (WAL) nach Etzel (Landkreis Wittmund). Der Fernleitungsnetzbetreiber Open Grid Europe (OGE) hatte den Bau der 26 Kilometer langen Pipeline in nur 12 Wochen realisiert. Am Speicher Etzel wird damit die Anbindung an die Norddeutsche Erdgas Transversale (NETRA) hergestellt. Von hier wird das Erdgas in das deutsche Gastransportnetz eingespeist.

„Die Anbindung durch die WAL gewährleistet aktuell die Weiterleitung des Gases aus Wilhelmshaven“, sagt Energieminister Meyer. „Aber damit schaffen wir auch eine wichtige Grundlage für die Transformation des Energiesystems, weg von fossilen Energien. Denn die Leitung soll auch für den Transport von Grünem Wasserstoff genutzt werden. Die WAL ist insofern auch eine Initialzündung für eine klimaneutrale Wasserstoffwirtschaft – in Wilhelmshaven als Energiedrehscheibe, in Niedersachsen und ganz Deutschland.“ (mit Material der dpa)