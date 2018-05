Schreck bei der Gartenarbeit - Schlange gefunden

Tier ausgesetzt oder weggekrochen

+ © dpa Ein Mann hält vor zwei Feuerwehrleuten eine Kornnatter, die zuvor in einem Garten eingefangen worden war. Bewohner bemerkten beim Rasensprengen die rund 1,20 Meter lange Schlange in der Gartenhecke. © dpa

Lingen - Bei der Gartenarbeit haben Anwohner am Montag eine 1,20 Meter lange Schlange in ihrem Garten gefunden - und sich mächtig erschrocken. Die eintreffenden Rettungskräfte wussten erst nicht, wie sie mit dem orangefarbenen Tier umgehen sollten, wie Polizei und Feuerwehr am Montag mitteilten.