Das Line-Up des Donnerstag beim „A Summer's Tale“ sorgt für einen Start nach Maß

Mit Kopfhörern und Sand im Haar

+ © Heyne Passenger ist einer der Headliner. © Heyne

Luhmühlen - Von Mareike Bannasch. Passenger, Jonathan Jeremiah, Gisbert zu Knyphausen und Mando Diao: Was bei manchen Festivals an einem gesamten Wochenende zu hören ist, packen die Macher vom „A Summer's Tale“ in Luhmühlen einfach mal in das Line-Up eines einziges Tages – und schaffen so den perfekten Einstieg in den musikalischen Part des Boutique-Festivals.