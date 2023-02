Lieber auf einem Kreuzfahrtschiff arbeiten statt FSJ oder Au-pair

Von: Andree Wächter

Vor dem Studium Geld verdienen, dies machen viele Teenager. Einen eher ungewöhnlichen Job hat Myriel Kliesch. Sie arbeitet auf einem Kreuzfahrtschiff.

Süstedt – Nach der Schule ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) machen oder als Au-pair ein fremdes Land besuchen, sind bekannte Schritte zwischen Schule und Studium. Myriel Kliesch hat nach dem Abitur einen ganz anderen Weg eingeschlagen. Sie ist mehrfach auf Kreuzfahrt gegangen und hat dafür Geld bekommen. Anfang März geht die Süstedterin (Landkreis Diepholz) wieder an Bord. Dann begleitet sie eine 60-tägige Weltentdecker-Tour.

Kreuzfahrt statt Au-pair: Eine Schülerin um die Welt

Von Singapur aus geht es nach Japan, Südkorea, Dubai und durch den Suezkanal mit dem Ziel Mittelmeer. „Es gibt auch einen Ausflug in die Felsenstadt Petra in Jordanien. Die will ich mir unbedingt ansehen“, sagt Myriel Kliesch. Wenn sie von dieser Tour zurückkommt und im Herbst ein Lehramtsstudium beginnt, wird sie knapp 500 Tage auf See verbracht und seit 2020 rund 40 Länder und 80 Städte gesehen haben. Ihr Fazit: „Man sieht unfassbar viel, lernt viel und mein Englisch ist richtig gut geworden.“

Myriel Kliesch zeigt den Startpunkt ihrer nächsten Kreuzfahrt: Los geht es in Singapur. © Wächter

Myriel Kliesch war früher mit ihren Eltern auf Kreuzfahrt und war Gast im Kidsclub. Heute gehört sie dort zur Crew. „Ich habe nach dem Abi gegooglt, wie man dort einen Job bekommen kann.“ Die Antwort: Über die Plattform seachefs.com kann man sich für viele Jobs bei Mein Schiff bewerben. Seachef ist ein Dienstleister für TUI, dazu gehört die Mein-Schiff-Flotte. Es folgte ein Bewerbungsverfahren.

Arbeiten auf dem Kreuzfahrtschiff: Schülerin aus Diepholz betreut den Kidsclub

Kliesch hatte 2020 Glück und das Verfahren fiel wegen Corona aus. Um im Kidsclub arbeiten zu können, müssen die Bewerber Erfahrungen in diesem Bereich mitbringen. Dies können sein: Als Babysitter gearbeitet haben, eine Ausbildung als Erzieher, Soziales oder Lehramt studieren. Dieser Job ist nicht nur für Frauen. „Auf den Schiffen sind auch Männer in den Teams.“

Die Verträge auf einem Kreuzfahrtschiff haben eine Laufzeit von sechs Monaten. „In den Ferien wird das Team aufgestockt, dann gibt es auch Zwei-Wochen-Verträge“, sagt Myriel Kliesch. Genau diese Option macht es für Studenten attraktiv, in den Semesterferien Geld zu verdienen und auch noch dort zu sein, wo andere Urlaub machen. „An- und Abreise werden auch noch bezahlt“, ergänzt sie. Und weiter: „Ich bin erst einmal von Deutschland aus aufs Schiff gegangen.“

Arbeit statt Urlaub auf Kreuzfahrt: Auch Crewmitglieder haben an Bord mal Pause

Der Job ist allerdings alles andere als Urlaub. Sieben Tage die Woche ist das Team für das Programm verantwortlich. Über die Inhalte müssen sie sich wenige Gedanken machen. Kliesch: „Es gibt einen Katalog an Aktionen. Dazu kommen noch vorgegebene Thementage wie eine Rallye übers Schiff. An welchem Tag wir was machen, ist uns überlassen“, sagt sie. Bei der Schatzsuche können die Aufgaben an das Alter der Kinder angepasst werden. „Kinder bis sieben Jahre begleiten wir dabei von Station zu Station. Ältere dürfen sich allein übers Kreuzfahrtschiff bewegen.“

Natürlich haben die Crewmitglieder auch mal Pause. Dies ist meist dann, wenn Landausflüge angeboten werden. „Ich habe drei bis fünf Stunden Zeit, Land und Leute kennenzulernen. Meist mache ich mir einen Plan, was ich sehen will.“ Wenn Myriel Kliesch es in dieser Zeit nicht schafft, alles zu sehen, dann hat sie eine Woche später eine weitere Chance. Der Grund: Kreuzfahrten haben oft eine Saison lang die gleiche Route.

Welt per Kreuzfahrt entdecken: Myriel Kliesch hat eine kleine Einzelkabine

Das Leben auf einem Kreuzfahrtschiff ist begrenzt. Myriel Kliesch hat zwar eine kleine Einzelkabine, aber Toilette und Dusche muss sie sich mit ihrer Kabinennachbarin teilen. Den Kontakt nach Süstedt zu den Eltern und Freunden hält sie per E-Mail und WhatsApp. Im Gegensatz zu vielen Gegenden in Deutschland ist im Rest der Welt das Internet und der Handyempfang ausgebaut.

Bei Landgängen können auch die Crewmitglieder die Schönheit einer Kreuzfahrt genießen. © Wächter

Arbeit an Feiertagen: Keine Ausnahme auf Kreuzfahrtschiffen

Arbeiten auf einem Kreuzfahrtschiff, auf dem es auch mal Notfälle gibt, bedeutet auch Arbeit an Feiertagen wie Weihnachten. „Meine Eltern haben mich vergangenes Jahr an Nikolaus auf dem Schiff besucht.“ Die Familie hat das Fest einfach vorgezogen und die Sonne bei 30 Grad genossen. Allerdings gab kaum Weihnachtsgefühle. Immerhin standen in Mexiko und auf Jamaika vereinzelt Weihnachtsbäume.

Wer so viel auf den Weltmeeren unterwegs ist, hat seine Highlights an Reisezielen. In Mittelamerika hat Myriel Kliesch die Tierwelt fasziniert. Dort kann man Papageien und Faultiere in der freien Wildbahn sehen. Das Gegenstück war dann die Polarkreisüberquerung. „Dort habe ich nachts um 2 Uhr aus der Kabine hinausgeschaut und es war immer noch Tag.“ Diese Erlebnisse und Eindrücke können in keinem Uni-Hörsaal vermittelt werden.