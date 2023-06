„Leute, das ist Quatsch“: Tierheim Bremen äußert sich nach Pitbull-Angriff in Oldenburg

Von: Lia Stoike

Kürzlich entlief ein Pitbull in Oldenburg seiner Besitzerin und biss zu. Jetzt äußert sich ein Mitarbeiter des Bremer Tierheims zu dem Vorfall. © Screenshot Video/IMAGO / fossiphoto/ Kreiszeitung.de-Fotomontage

Ein Pitbull entlief seiner Besitzerin in Oldenburg und biss mehrere Menschen – darunter ein Kind. Liegt es an der Rasse? Jetzt reagiert das Tierheim Bremen.

Bremen/Oldenburg – Kürzlich ist ein Pitbull seiner Besitzerin in Oldenburg entlaufen. Er biss unter anderem ein zweijähriges Mädchen sowie weitere fünf Menschen. Das Tier wurde von der hiesigen Polizei erschossen. Viele behaupten, die Rasse sei Schuld an dem Unglück. Jetzt reagiert das Tierheim Bremen via Tiktok.

Tierheim Bremen äußert sich nach Pitbull-Angriff in Oldenburg: „Die Frau war betrunken“

„Die Frau war betrunken“, so ein Tierheim Mitarbeiter im Tiktok-Video. Sie habe sich nicht verantwortungsbewusst gezeigt und dafür gesorgt, dass der Hund gesichert ist. Das sei bewiesen. Shiva, Mucki, Balu oder Shiva – hinter dem Mitarbeiter hängen diverse Fotos Hunden der Rasse Pitbull. Diese habe das Tierheim erfolgreich vermittelt, an Halter, die verantwortungsvoll mit diesen Hunden umgehen. „Murphy und ich wollen euch das heute einfach mal zeigen.“

Die Rasse Pitbull Terrier sei nicht grundsätzlich gefährlich, es sei immer der Mensch, der sie gefährlich mache. Angehende Hundehalter begehen immer einen fatalen Fehler: Sie informieren sich nicht genug. Jeder gehe aber in einen Baumarkt und lese sich unzählige Bewertungen von Mikrowellen durch, so der Mitarbeiter. Dies bei Hunden nicht zu machen, sei der Knackpunkt. Es gelte: „Erst kennenlernen, dann urteilen.“

„Gefährlich und verboten“ – Pitbulls dürfen in Bremen nur aus Tierheim stammend gehalten werden

Natürlich sollten Hunde grundsätzlich ist auch Fakt, dass Rassen wie Pitbull Terrier, Bullterrier, American Staffordshire Terrier und Staffordshire Bullterrier (sog. Listenhunde), sowie deren Kreuzungen untereinander oder mit anderen Hunden als gefährlich gelten. In der Stadt Bremen ist die Haltung der genannten Rassen verboten. Das teilt die Stadt über die Website mit. Sogar der Zuzug aus einem anderen Bundesland mit einem Hund dieser Rassen ist untersagt.

„Die Haltung von Hunden der oben aufgeführten Rassen ist nur ausnahmsweise und unter engen Voraussetzungen möglich, sofern der Hund aus einem bremischen Tierheim (Bremen oder Bremerhaven) übernommen wird“, heißt es weiter. Der Antrag auf Erlaubnis sei vor der Übernahme des Tieres beim Ordnungsamt zu stellen.