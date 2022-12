Leiche verwechselt: Muslim irrtümlich eingeäschert

Von: Fabian Raddatz

Nach einer Verwechslung von zwei Leichen an der Medizinischen Hochschule Hannover ist aus Versehen ein Muslim eingeäschert worden. © Die Videomanufaktur/Imago

Weil zwei Leichen miteinander vertauscht wurden, wurde ein Muslim in Hannover irrtümlich verbrannt. Die Familie hat die Polizei eingeschaltet.

Hannover – Folgenschwere Verwechselung an der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH): Wie aus einem Bericht der Hannoversche Allgemeine (HAZ) hervorgeht, wurden in der Klinik zwei Leichen verwechselt. Dabei wurde ein Muslim irrtümlich eingeäschert.

Der Vorfall habe sich nach dem Tod zweier Senioren ereignet. Ein 81-Jähriger aus Großburgwedel in Niedersachsen starb am 5. Dezember im Friederikenstift in der Calenberger Neustadt, ein 71-jähriger türkischer Staatsbürger am 14. Dezember in Notaufnahme der MHH. Bevor sie dem Bestatter übergeben werden, werden die Leichen im MHH begutachtet.

Leiche verwechselt: Muslim in Hannover irrtümlich eingeäschert

Der 81-Jährige sollte wunschgemäß eingeäschert werden, bei Muslimen gelten hingegen besondere Riten – so muss der Körper nach dem Tod gesalbt und gewaschen werden. Feuerbestattungen sind im islamischen Bestattungsritus tabu. Doch dann kommt es zur Verwechslung der beiden toten Senioren.

Die Leiche des 71-jährigen Türken wird in ein Krematorium gebracht und fälschlicherweise eingeäschert. Dann werden die Überreste am Montag beigesetzt – im Kreise der falschen Familie. Der Sohn des 81-jährigen Verstorbenen aus Großburgwedel sagte gegenüber der HAZ: „Wir haben Abschied von der falschen Person genommen.“

Muslim in Hannover aus Versehen eingeäschert: „Unser Mitgefühl gilt den Angehörigen“

Erst als der vermeintliche Leichnam des Muslims für die Beisetzung vorbereitet werden soll, kommt der Irrtum ans Licht. Denn statt dem 71-Jährigen liegt da plötzlich der Mann aus Großburgwedel.

Ob es ein juristisches Nachspiel für die Verwechslung gibt, bleibt ungewiss. In der Türkei schreiben die Medien von einem Skandal. Die Angehörigen des irrtümlich verbrannten 71-Jährigen haben inzwischen die Polizei eingeschaltet. „Wir stehen im Austausch mit den Angehörigen beider Familien“, bestätigte ein Sprecher der Polizei Hannover. Es gebe aber keine strafrechtlichen Ermittlungen, da es keinen Hinweis auf eine vorsätzliche Tat gebe. „Wir betrachten aber die Arbeitsabläufe bei den Obduktionen in der MHH“, sagte der Sprecher.

Ein Sprecher der Medizinischen Hochschule sagte am Freitag: „Die MHH bedauert die Verwechslung zutiefst, unser Mitgefühl gilt den Angehörigen.“ Die Medien in der Türkei schreiben von einem „Skandal“.

Auch in Frankfurt wurde ein Muslim fälschlicherweise eingeäschert

Auch in einem Frankfurter Krankenhaus wurde ein Muslim nach seinem Tod eingeäschert. Damals sprach das marokkanische Generalkonsulat von einem „eklatanten Regelverstoß“. Der islamische Glaube beinhaltet unter anderem die Kernaussage, dass am „jüngsten Tag“ die Seelen der Gläubigen wieder ihren Körper empfangen, ehe sie zu Gott gerufen werden. Bei einem verbrannten Körper sei dies nicht möglich.