Das Leben vor dem Suppentopf - zwei Besuche im Hühnerstall

Twistringen - Von Marc Lentvogt. Bio, bio oder doch bio? Im Supermarkt ist die Eier-Auswahl groß. Menschen verbinden mit Bio-Eiern die Hoffnung, dass die Legehennen ein gutes Leben geführt haben, ehe sie auf dem Teller landen. Aber welchen Unterschied macht es auf dem Hof, ob auf dem Karton Bio oder Demeter steht? Eine Suche nach Antworten im Stall.

Eine dicke Holztür schwingt auf. Ein Gitter, dass Mensch und Tier trennt, gibt den Blick auf Tausende Legehennen frei. Auf drei Etagen sitzen sie zur Linken bis unter die Decke. Das Ende des Raumes scheint in weiter Ferne, ist kaum wahrzunehmen. Es ist relativ dunkel, eine Folge der fehlenden Dachfenster – den Hennen soll keine Lebensqualität vorenthalten werden, im Sommer würde es bei starker Sonneneinstrahlung einfach zu heiß, erklärt Betriebschef Bernd Wiese.

Insgesamt 24.000 Legehennen hält er in Twistringen. Sie können raus, müssen es nicht in der dunklen und lauten Halle aushalten, doch die Ausgänge auf Fußhöhe fallen dem Betrachter zunächst kaum auf, weil die vielen Tiere alle Aufmerksamkeit auf sich ziehen.

In die Vorstellung vom Biobetrieb passt dieser Anblick irgendwie nicht. Aber einzelne Hennen spazieren entspannt herum, wechseln von drinnen nach draußen. Dort spenden einige Bäume Schatten. Der Boden wirkt karg, aber die Hennen picken munter darin herum. Es ist sehr laut, doch das Geschnatter erinnert weniger an Schmerzen, als an Durcheinandergerede auf einer großen Messe.

Uta König, Professorin für Tierhaltung an der Uni Gießen, hat eine Erklärung für das Fremdeln mit dieser Art der Tierhaltung: „Die Menschen haben meist nur noch Kontakt zu ihren Haustieren, zu denen sie eine liebevolle Beziehung haben. Sie fragen sich dann, wie ein Landwirt, der Tausende Tiere hat, eine Beziehung zu diesen aufbauen kann.“

König deutet an: Vielleicht ist die Frage nach Konventionell, Bio oder Demeter gar keine Frage der Lebensqualität der Tiere, sondern eine Frage der moralischen Vorstellungen der Menschen. Haben die aber überhaupt Alternativen, oder sieht es auf einem Demeter-Hof ähnlich aus?

Ortsbesuch auf dem Weidenhof in Lünzen bei Schneverdingen: Dort wird auf solidarische Landwirtschaft gesetzt, die Eier kommen also nicht in den freien Verkauf, sie werden an die Mitglieder verteilt. „Wir sind dadurch in der Lage, Dinge zu tun, die in einer normalen Marktsituation nicht möglich wären“, erklärt Hof-Landwirt Martin Ulowetz.

Bezüglich des Platzangebots gibt es keinen Unterschied zwischen Demeter-Regeln und EU-Biosiegel: Vier Quadratmeter Außenareal sollen es pro Tier sein. Durch ein kleines Waldstück geht Ulowetz auf ein Feld, hinter den Bäumen sind bereits ein Bauwagen und ein Hühner-Mobil zu erkennen.

Nur Hühner sind aus der Entfernung noch nicht zu sehen. Sie haben sich bei höchsten Temperaturen auf ihrem eingezäunten Bereich im Schatten versteckt. Seine Hähne begrüßt Ulowetz mit Namen. Zwei sind es derzeit, wann ein weiterer hinzukommt, entscheidet er auch mal spontan, „wenn ich einen besonders schön finde“. Ein Hahn ist fünf Jahre alt, gilt damit eigentlich als zu alt. Aber noch gebe es keine Anzeichen für nachlassende Fruchtbarkeit. Daher sehe der Weidenhof keinen Grund, ihn zu verrenten.

Die 250 Tiere teilen sich etwa 4800 Quadratmeter, die vorgeschriebenen Werte werden um fast 500 Prozent übertroffen. „Ich finde die Richtlinien von Demeter noch zu sanft“, erklärt Ulowetz. Auf dem Weidenhof denke man auch nicht darüber nach, wie die Anzahl der Tiere vergrößert werden kann. Nach aktuellen Plänen, dürfte die Herde eher noch etwas kleiner werden – obwohl 330 Plätze zur Verfügung stehen.

Ohne die Mitgliedsbeiträge würde der Demeter-Hof nicht laufen

Diese Art der Tierhaltung hat ihren Preis, betont Ulowetz. Und sie funktioniere nur aufgrund der solidarischen Landwirtschaft – weil Menschen bereit sind, Mitgliedsbeiträge für das Weidenhof-Angebot zu bezahlen. Zweifellos wären die Produkte des Weidenhofs (geschätzter Verkaufspreis im Handel 80 bis 90 Cent) im freien Wettbewerb Ladenhüter.

Aber dafür geht es den Hühnern dort sicher am besten. Oder nicht? „So lange pro Tier immer dieselbe Quadratmeterzahl an Fläche zur Verfügung steht, lebt es sogar lieber in größeren Gruppen, da die größere Gesamtfläche mehr Erkundungs- und Ausweichmöglichkeiten bietet“, sagt Uta König.

Die Erkenntnisse aus den kurzen Hof-Besuchen sind – zumindest bezogen auf die Unterschiede im Tierwohl – gering. Am Ende lässt sich eher die Frage nach der persönlichen Zufriedenheit mit den Haltungsbedingungen, nicht aber dem Zustand der Hühner bewerten. Die Antwort, die jeder persönlich auf die Frage nach Konventionell, Bio oder Demeter gibt, betrifft mithin eher das eigene Wohlbefinden, als das der Hennen.

