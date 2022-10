Wie viele Stimmen hat man bei der Landtagswahl Niedersachsen?

Von: Jens Kiffmeier

Es ist es so weit: 6,1 Wahlberechtigte stimmen bei der Landtagswahl Niedersachsen am 9. Oktober über eine neue Regierung ab. Doch wie viele Stimmen hat man?

Hannover – 756 Bewerber in 87 Wahlkreisen: Bei der Niedersachsen-Wahl 2022 stimmen 6,1 Millionen Wahlberechtigte über den neuen Landtag hat. Doch wie wählt man? Wie viele Stimmen hat man bei der Landtagswahl überhaupt? Das fragen sich viele Menschen kurz vor der Abgabe des Wahlzettels. Hier die Antwort: In Niedersachsen gilt bei der Wahl das Zwei-Stimmen-System. Das heißt: Mit dem ersten Kreuz auf dem Wahlzettel entscheiden sich die Wählerinnen und Wähler für eine Kandidatin oder einen Kandidaten in ihrem Wahlkreis. Wer dort die meisten Stimmen bekommt, ist gewählt. Mit dem zweiten Kreuz wird die Landesliste einer Partei gewählt. Das war es dann auch schon.

Landtagswahl in Niedersachsen – wie viele Stimmen hat man? © Hauke-Christian Dittrich/dpa

Landtagswahl in Niedersachsen: Wie viele Stimmen hat man auf dem Wahlzettel?

Seit 8:00 Uhr morgens sind die Wahllokale für die Landtagswahl in Niedersachsen für die Abgabe der Stimmen geöffnet. Bis 18:00 Uhr können dort die Wahlzettel noch abgeben werden. Danach werden die ersten Prognosen und Hochrechnungen erwartet. Die meisten Chancen auf einen Wahlsieg darf sich Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) machen. Der Amtsinhaber lag in den Umfragen zur Niedersachsen-Wahl in den vergangenen Wochen immer vor seinem Herausforderer Bernd Althusmann (CDU).

